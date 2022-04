Die Promenadenkonzerte beginnen

Am Sonntag, 1.Mai, um 10.30 Uhr eröffnet das Städtische Orchester Weingarten unter der Leitung von Stadtmusikdirektor Rafael Ohmayer im Stadtgarten die Promenadenkonzertreihe 2022. Laut Ankündigung des Vereins gibt es unter anderem folgende Stücke zu hören: „Pilatus: Mountain of Dragons“, die Polka „Ehrenwert“ von M. Scharnagl sowie ein Potpourri „Frank Sinatra Classics“.

Die weiteren Promenadenkonzerte finden wie gewohnt jeweils am Mittwochabend um 19.30 Uhr im Stadtgarten statt. Der Eintritt ist immer frei.

Dieses Jahr sind mit dabei: der Musikverein Weingarten, am 26. Mai, am 10. Juli beim Welfenfest-Sonntag sowie am 20. Juli bei der Sommer-Serenade am Basilika Vorplatz. Die Stufenchöre der Talschule, die Streicherklassen der Schule am Martinsberg Vororchester und das Jugendblasorchester Weingarten am 1. Juni, der Musikverein Taldorf am 6. Juni, der Musikverein Wilhelmsdorf-Esenhausen am 15. Juni, der Musikverein Schmalegg am 22. Juni, der Musikverein Königseggwald am 26. Juni, der Musikverein Horgenzell am 6. Juli, sowie der Musikverein aus Fleischwangen am 13. Juli.

Nach der Sommerpause geht es weiter mit dem Musikverein Berg am 27. Juli, dem Musikverein Grünkraut am 7. September und dem Musikverein Mochenwangen am 14. September. Den Schlusspunkt setzt am Mittwoch, 21.September um 19.30 Uhr das Städtische Orchester Weingarten mit der Serenade im Inneren Klosterhof.