Die personelle Lage beim SV Weingarten bleibt dramatisch

Der SV Weingarten hat am Samstag (15.30 Uhr) den TSV Strassberg zu Gast. Erneut haben die Weingartener Probleme, in der Abstiegsrunde der Fußball-Landesliga eine Mannschaft zusammenzubekommen.

Beim TSV Eschach konnte der SVW am vergangenen Wochenende gerade so ein Team stellen. Spieler aus der zweiten Mannschaft halten gerade die weiß-rote Fahne hoch – zwei hatten sogar noch in der Kreisliga BII durchgespielt, bevor sie wenig später in der ersten Mannschaft eingewechselt wurden. „So kann das nicht weitergehen“, sagt SVW-Interimstrainer Bernd Seiler, der am Donnerstagabend eine Krisensitzung einberief. Allerdings nicht mit durchschlagendem Erfolg: Am Freitagmittag wusste er noch nicht, ob er tags darauf mehr als sieben Spieler zur Verfügung haben würde.

Das Dilemma: Die zweite Mannschaft hat als Zweiter der Kreisliga B noch eine Chance vorne mitzureden, auch die A-Jugend hat in der Bezirksstaffel Ambitionen. Da ist eine Lösung für die Misere der ersten Mannschaft nicht einfach. Die war mit einem 18-Mann-Kader in die Saison gestartet – dieser Kader reduzierte sich erst studienhalber auf 16 und jetzt verletzungs- und krankheitsbedingt auf weniger als eine Startelf.

Jetzt wird es brenzlig: Spiele abzusagen, können sich die Weingartener nicht leisten – sonst droht schnell der Zwangsabstieg nach ganz unten. Mit zwei Einsätzen pro Wochenende will der SVW seine jungen Spieler aber auch nicht verheizen. Von Spiel zu Spiel Lösungen finden, lautet die Devise: Erst einmal wurde der TSV Berg gebeten, einer Verlegung des Spiels seiner dritten Mannschaft gegen Weingarten II zuzustimmen.