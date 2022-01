Die Mantuaner sagen Danke!

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Mit diesem tollen Ergebnis hat keiner gerechnet. Nachdem der Nikolausmarkt pandemiebedingt wieder ausgefallen war, entschlossen sich Weingartens Lieblingsmantuaner, Gian Mario Mozzanega und Pellegrino Sereni, doch noch spontan am 3. Advent in die Partnerstadt Weingarten zu fahren mit einem Transporter voll Salami, Parmesan und Co. Die Sehnsucht, sich nach zwei Jahren wieder zu treffen, war einfach zu groß! Und die Weingartner taten ihr Möglichstes. Das Deutsche Rote Kreuz stellte ihr Vereinsheim zur Verfügung. Der Freundeskreis Mantua-Weingarten rührte die Werbetrommel und alle kamen trotz Eis und Schnee. Da ist neben dem DRK die Blutfreitagsgemeinschaft zu nennen, die Rotarier, Stadtgarde, der Radfahrverein, Blutreiter, Mitglieder vom Freundeskreis Mantua und der Partnerschaftsgruppe Bron sowie viele andere. Auch der Baienfurter Partnerschaftsbeirat unterstützte die Aktion. Am Ende war nicht eine Salami mehr übrig und die Spenden beliefen sich auf die schöne Summe von 2300 Euro. Die Italiener zeigten sich überwältigt von Weingartens Verbundenheit mit der italienischen Partnerstadt, die ja auf eine 1000-jährige Geschichte zurückblicken kann und auf die Verehrung der Heilig-Blut-Reliquie zurückgeht. Noch vor Weihnachten konnten Gian Mario und Pellegrino dem Präsident des Casa del Sole, einer Mantuaner Einrichtung für behinderte Kinder, die Spende geben. „Soviele Freunde in Weingarten und Umgebung zu haben, macht mich glücklich“, sagt Gian Mario.