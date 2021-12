Die Mantuaner kommen

Nach abgesagtem Nikolausmarkt bieten die Freunde aus Weingartens Partnerstadt Mantua ihre Spezialitäten am Freitag und Samstag, 10. und 11. Dezember, im Rotkreuzheim in der St. Longinusstraße an. Der Erlös ist für einen guten Zweck. Nachdem der Nikolausmarkt, wo der Mantua-Stand auf dem Löwenplatz immer ein beliebter Treff für Italienfreunde war, abgesagt werden musste, gibt es eine Verkaufsmöglichkeit im Rotkreuzheim. Wolfgang Im Vereinsheim in der St. Longinusstraße 8A werden Gian Mario Mozzanega und der Präsident des Freundeskreises Mantua, Pellegrino Sereni, Salami, Parmesan, Wein, Olivenöl und Sbrisolona, den beliebten Mantuaner Mandelkuchen, anbieten. Der Verkauf läuft am Freitag von 9 bis 18 Uhr und am Samstag von 9 bis 13 Uhr. Der Erlös geht, wie seit vielen Jahren, an das Casa del Sole, eine Einrichtung für Menschen mit Handicap. Es gelten die 2-G- und die AHA-Regeln.