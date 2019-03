„Die lustige Witwe“ kommt nach Weingarten

Das Thalia Theater Wien führt am Samstag, 9. März, die Operette „Die lustige Witwe“ von Franz Lehár im Kultur- und Kongresszentrum Weingarten auf. Die Veranstaltung des Kulturkreises Weingarten beginnt um 19.30 Uhr.

Laut Ankündigung steht die starke, selbstbewusste Witwe Hanna Glawari, deren Vermögen den bankrotten Staatshaushalt sanieren kann, im Mittelpunkt des Stücks. Doch heiraten allein des Geldes wegen will sie nicht. Und der, den sie will, möchte nicht als bloßer Mitgiftjäger gehalten werden. Karten gibt es bei der Tourist-Information Weingarten, Telefon 0751 / 405232, online unter www.reservix.de und an der Abendkasse zu 38, 32, 26 und 20 Euro. Auf reguläre Karten bekommen Schüler und Studenten 20 Prozent Ermäßigung, auf den Eintrittspreis der günstigsten Kategorie 50 Prozent Ermäßigung. An der Abendkasse ab 20 Minuten vor Veranstaltungsbeginn erhalten sie auch Restkarten zu drei Euro.