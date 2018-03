„Die Liebe zum Land ist Teil unseres Glaubens“

In Zeiten von Misstrauen anderen Religionen und Kulturen gegenüber wollen sie aufklären. Angesichts von Terror zeigen, dass der Islam im Kern eine friedliche Religion ist. Und, dass sie sich dem Land, das sie „mit offenen Armen“ aufnahm, verpflichtet fühlen und ihren Teil zu Integration und Gemeinwohl beitragen. Die Ahmadiyya-Muslimgemeinde Weingarten hat am Mittwoch zum Vortrag „Wir sind alle Deutschland“ ins Gemeindehaus St. Martin eingeladen.

Junge Ahmadiyya-Muslime formen sich zur schwarz-rot-goldenen Deutschlandflagge. Symbol für ihre Identifikation mit dem Land, das ihren Eltern und Großeltern einst Schutz gewährte vor Verfolgung in ihrer Heimat, wie Pakistan oder die Türkei. Und Teil eines Jahresrückblicks, der unter anderem das gesellschaftliche Engagement der Ahmadiyya-Muslime thematisierte. Gut 50 Leute sind zu dem Vortrag gekommen, der von einer Ausstellung über den Islam flankiert wurde.

Seit 1992 gibt es in Weingarten eine Ahmadiyya-Muslim-Gemeinde. Sie zählt 150 Mitglieder. Das Einzugsgebiet reicht von Friedrichshafen bis Biberach. Die verbreitete Angst und das Misstrauen in der Gesellschaft nähmen sie zum Anlass, mit Aufklärung dagegenzuhalten, gegen einen gewalttätigen Islam, sagt Imam Mansoor Ghuman, der für die Gemeinden im südlichen Baden-Württemberg zuständig ist. Darüber hinaus wollen sie ihre Loyalität und Gesetzestreue gegenüber einem freiheitlich demokratischen Staat wie Deutschland aufzeigen. Das sei geradezu ihre religiöse Pflicht, sagt der Geistliche, so stünde es im Koran. „Die Liebe zu unserem Land, ist Teil unseres Glaubens“.

Jugendliche stark machen gegen Fanatismus

Wie im Grundgesetz ginge es dem Islam um ein friedliches Miteinander. Es dürfe keinen Zwang im Glauben geben, der im Übrigen eine persönliche Angelegenheit sei. Sie setzten auf Dialog mit anderen Religionen, befürworteten die Trennung von Staat und Kirche. Mit Bildung, gesellschaftlichem Engagement und auch Deradikalisierungsseminaren würden sie ihre Jugendlichen stark machen gegen Fanatismus. Ob Beseitigen des Silvestermülls an Neujahr, Kochen für Arme und Obdachlose oder Spendenläufe für soziale Zwecke, die Hilfsbereitschaft und das soziale Engagement werden bei den Ahmadiyya-Muslimen großgeschrieben. Mit verschiedenen Aktion bringen sie sich in die Gesellschaft ein, ihrer Maxime folgend:. „Liebe für alle, Hass für keinen“.

In seiner theologischen Rede verwies der Imam auch darauf, dass das Wahlrecht in einer freiheitlichen Demokratie für sie geradezu Wahlpflicht sei. Wobei nicht der Eigennutz, sondern das Wohl des Landes für die Entscheidung ausschlaggebend sein müsse. Was die Integration betreffe, so seien gläubige Muslime angehalten, das Gute einer Gesellschaft anzunehmen und sich entsprechend anzupassen. In der anschließenden Diskussion war der Koran Thema, und dass sich auch gewalttätige und rückständige Gläubige darauf berufen. Was der Imam auf die metaphernreiche Sprache und deren unterschiedliche Auslegung zurückführte. Oberbürgermeister Markus Ewald meinte schließlich, dass man mehr auf die Gemeinsamkeiten schauen solle und weniger auf das Trennende.

Beim anschließenden Mahl genossen die Besucher die Gastfreundschaft der Muslime. Was konfliktfrei alle verband: die Liebe zu gutem Essen.