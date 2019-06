Die kurzen Wege der blauen Post

Wie kommt die Post vom Briefkasten zum Zusteller? Über 800 Besucher haben sich darüber am Tag der offenen Tür des privaten Briefdienstleisters Südmail am Samstag in den neuen Räumen in der Herknerstraße in Weingarten anlässlich des 20-jährigen Bestehens der blauen Post informiert. Trotz stagnierender Gesamtbriefzahlen bleibt Südmail auf Wachstumskurs.

Was klein angefangen hat, kann nach 20 Jahren Unternehmensgeschichte beeindruckende Zahlen vorweisen: 400 Südmail-Briefkästen im Verbreitungsgebiet der „Schwäbischen Zeitung“, dazu 300 Briefmarken-Verkaufsstellen und eine flächendeckende Zustellung von Briefen deutschlandweit dank Kooperationspartnern. Am neuen Standort in der Herknerstraße, der drei Millionen Euro gekostet und sich mit 2 600 Quadratmetern verdoppelt hat, sorgen 100 Mitarbeiter dafür, dass Briefe, die abends eingeworfen werden, anderntags beim Empfänger landen.

Herzstück der neuen Produktionshalle ist eine Hochleistungssortiermaschine, die 40 000 Briefe in der Stunde schafft. Am Tag flitzen so durch die Gummibänder schon mal 100 000 bis 200 000 Sendungen, wobei der Löwenanteil von gewerblichen Kunden kommt. Laufen die Briefe am späten Nachmittag ein, werden sie erst händisch vorsortiert und dann je nach Größe von entsprechendem Gerät in die jeweiligen Zustellbezirkskisten verteilt. Was maschinell nicht erfasst werden kann, wird manuell bearbeitet.

Marketingleiter Stefan Huber verweist auf die kurzen Wege der neuen Produktionshalle, die von Büros, Personal- und Lagerhallen umgeben ist. Außerdem befindet sie sich in unmittelbarer Nähe vom Druckhaus von „Schwäbisch Media“. Obwohl der Gesamtbriefmarkt eher stagniere, gewinne Südmail weiter Marktanteile, sagt Stefan Huber. Das führt er auf den Preis und den kundenfreundlichen Service der blauen Post zurück. So ist eine digitale Sendungsverfolgung der Briefe möglich.

In den digitalen Briefversand ist das Unternehmen im Übrigen schon vor acht Jahren eingestiegen. Dabei übermitteln die Kunden die Post digital, und Südmail übernimmt das Drucken, Falzen, Kuvertieren und Zustellen. Seit 2014 gibt es zudem den klimaneutralen Briefversand „GreenMail“. Bei der Zustellung anfallendes Kohlendioxid wird so durch den Kauf von Klimazertifikaten ausgeglichen. Sind die Briefe erfasst und sortiert, kommen sie in die Zustellertaschen und nachts dann zu den 1800 Zustellern im Verbreitungsgebiet der „Schwäbischen Zeitung“.

40 Prozent der Post werden in ländlichen, weniger besiedelten Gebieten von den Zeitungsausträgern ausgetragen. Die Nähe des Druckhauses von „Schwäbisch Media“ macht‘s möglich. Trotz schweißtreibender Temperaturen haben über 800 Besucher den Tag der offenen Tür genutzt, um hinter die Kulissen des neuen Briefverteilungszentrums zu schauen. Und auch die Foodtrucks waren am Ende ausverkauft. „Das war ein riesiger Erfolg“, freut sich Stefan Huber.