Die Kundschaft des Streetworkers wächst

Der Streetworker Felix Stierand arbeitet seit fünf Jahren in Weingarten. In der Sitzung des Jugendgemeinderats stellte er sich und seine Arbeit vor. Stierand unterstützt Jugendliche, die von herkömmlichen Hilfeeinrichtungen nicht mehr erreicht werden. Seine Zielgruppe sind die 14- bis 19-Jährigen der Weingärtner Jugendlichen, 85 Prozent davon männlich. Die meisten seiner „Klienten“ haben die deutsche Staatsbürgerschaft mit Migrationshintergrund. Im Moment hat Stierand regelmäßigen Kontakt zu rund 30 Personen, aber diese Zahl sei wachsend. Die Freizeitgestaltung der Jugendlichen hänge oft mit Alkohol zusammen, und viele Jugendliche hätten Erfahrung mit Gewalt. Bei seiner Arbeit als Streetworker baut Stierand Vertrauen zu den jungen Menschen auf, nur so könne er individuell beraten und helfen. Positiv aufgefallen ist ihm bei seiner Arbeit, dass Gruppenarbeit mit Cliquen sehr gut funktioniere. Deshalb will er in Zukunft die Gruppenarbeit etablieren.

Ein weiterer Ausblick ist, die Zusammenarbeit mit Streetworkern aus anderen Gemeinden und Suchtberatungen zu intensivieren. Stierand hat den Eindruck, dass Jugendliche in Weingarten oft nicht wissen, wie viel Potenzial vorhanden ist, sich einzubringen und zu beschäftigen. Auch die Jugendgemeinderäte sind der Ansicht, dass ihr Gremium an Schulen zu wenig vorgestellt wird und ihre Angebote vielen Jugendlichen gar nicht bekannt sind. Die Jugendmitwirkung müsse präsenter gemacht werden, zum Beispiel wollen die Jugendgemeinderäte bei einer Aktion im Jugendhaus auf andere Jugendliche zugehen und sich Anregungen holen.

Der geschäftsführende Rektor von Weingarten, Frank-Ulrich Widmaier, stellte das Konzept der Gemeinschaftsschule vor. Es stieß auf viel Skepsis im Jugendgemeinderat. Die mehrheitliche Meinung war, dass viel zu viel Aufwand und Kosten im Spiel wären für ein zu unsicheres Ergebnis. Widmaier ist der Ansicht, dass die Durchsetzung auf jeden Fall eine Mentalitätssache sei. Das Konzept funktioniere nur mit Lehrkräften, die so unterrichten wollten und sich mit dem Konzept identifizieren könnten, sowie mit positiv eingestellten Eltern. Der Ansatz ermögliche es auch in kleinen Gemeinden, gymnasial zu unterrichten. Die Rektoren in Weingarten stünden der Idee weitgehend neutral gegenüber. Man wolle erst beobachten, wie sich die Gemeinschaftsschule entwickle, die in Ravensburg entstehen soll. Die Schulsituation in Weingarten sei im Moment relativ stabil. Das dreigliedrige Schulsystem sei gut verankert.

Auf Nachfrage äußerte Widmaier die Vermutung, dass sich durchaus zwei Klassen an einer Gemeinschaftsschule bilden könnten, wenn sich engagierte Personen dafür einsetzten.