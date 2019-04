„Die Klosterbäckerin“ zieht wieder durch Weingarten

Die musikalische Kostümführung „Die Klosterbäckerin“ namens Theresa Wagner, gespielt von Jutta Klawuhn startet in die zweite Saison. Gemeinsam mit ihrer Freundin Cecilia Pfeiffer (Bettina Simma an der Flöte), die Musikstücke aus Klosterhandschriften und volkstümliche Lieder der Zeit mitbringt, entführen die beiden „Weybsbilder“ in die Welt des oberschwäbischen Barock.

Mitten im 18. Jahrhundert blüht der oberschwäbische Barock. Auch wenn die umliegenden Fürsten und Grafen noch von der barocken Bauleidenschaft erfasst sind, beginnt der gute fromme Geist oberschwäbischen Barocks langsam zu bröckeln, heißt es in der Ankündigung. In dieser spannenden Epoche lebt die Klosterbäckerin Theresa Wagner, die viel von Altdorf, dem einstigen Weingarten und seinen Bewohnern zu erzählen weiß. Auf ihrer täglichen Route von der Bäckerstube über die Scherzachbrücke bis in das stuckbesetzte Schlössle erfährt sie bei der Verteilung des Armenbrotes so einige Geheimnisse, so der Text weiter. Kuriose Ereignisse von teuflischen Orgelbauern über betrügerische Machenschaften und baulustige Kirchenfürsten bis hin zu kleinen Gaunereien; Geschichten über gnädige Landrichter, üppige Garderoben, Gebete beim passenden Schutzheiligen für arme Sünder und die Demonstrationen gegen den Bau der heute so prächtigen Basilika – gemeinsam mit ihrer musizierenden Freundin Cecilia Pfeiffer gibt die Klosterbäckerin manch ungeahnte gesellschaftliche Verhältnisse preis.