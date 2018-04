„Die Klosterbäckerin“ lädt in die Vergangenheit ein

Die Tourist-Information Weingarten lädt auch in diesem Jahr wieder Gäste und Einheimische zu Stadt-, Themen-, Kinder- und Landschaftsführungen ein. Neues Highlight ist die Kostümführung „Die Klosterbäckerin“ mit Jutta Klawuhn als Theresa Wagner und Bettina Simma als ihre musizierende Freundin Cecilia Pfeiffer.

Wie die Stadt in einer Pressemeldung mitteilt, weiß die Klosterbäckerin viel von Altdorf – wie Weingarten vormals hieß – seinen Bewohnern und deren Leben zu erzählen: Von kuriosen Ereignissen teuflischer Orgelbauer über betrügerische Machenschaften und baulustige Kirchenfürsten bis hin zu kleinen Gaunereien. Manch ungeahnte gesellschaftliche Verhältnisse gibt sie preis. Die Klosterbäckerin lädt zu einer Reise in die Vergangenheit und in die Zeit des barocken Klosterbaus ein. Die Führung „Die Klosterbäckerin“ wird an den Terminen 13. Mai (bereits ausverkauft), 3. und 23. Juni, 9. und 23. September sowie am 3. Oktober angeboten.

Eröffnet wird die Saison am Mittwoch, 2. Mai, mit der Landschaftsführung „Wildkräuter in Weingarten“. Auf dem Spaziergang mit zwei Expertinnen lernt man einige der heimischen Wildkräuter kennen und kann vieles über deren Verwendung in der Küche und die verborgene Heilkraft erfahren, heißt es in der Pressemitteilung. Die Führung beginnt um 18 Uhr vor der Tourist-Information.

Der Start für die historische Führung „Streifzug durch die Weingartener Kloster- und Stadtgeschichte“ ist am Samstag, 5. Mai. Sie wird von Mai bis Oktober alle zwei Wochen, samstags, angeboten. Der Beginn ist jeweils um 15 Uhr im Garten des Stadtmuseums im Schlössle.

Für Kinder stehen in den Ferien die Führungen „Kinder auf Entdeckungsreise im geheimnisvollen Weingarten“ (24. Mai und 21. August) sowie die Führung „Geführte Schatzsuche für Kinder“ (9. August und 4. September) auf dem Programm.

Wer sich für besondere Themen interessiert, könne unter folgendem Angebot auswählen: „Die Welfengruft“, „Der Fruchtkasten“, „Kunstspaziergang in Weingarten“ und „Der Kreuzbergfriedhof“. Anlässlich des Blutfreitags und des Blutritts am Freitag, 11. Mai, lädt das Pfarramt St. Martin zu der Führung „Die Basilika und die Heilig-Blut-Reliquie“ am Donnerstag, 10. Mai (Christi Himmelfahrt) jeweils um 14, 15 und 17 Uhr sowie am Blutfreitag, 11. Mai, um 14 Uhr ein. Treffpunkt: Vorhalle der Basilika.

Für Freunde von Landschaftsführungen gibt es diese Auswahl: „Wasserbauhistorischer Wanderweg entlang des Stillen Baches“, „Vogelkundliche Wanderung am Sechserweg“, „Wunderland am Schussenstrand“ und „Bäume in Weingarten“. Auch die Liebhaber der „Weingartener Genießerführung“ würden am 14. September wieder auf ihre Kosten kommen.