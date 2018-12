Die KiSS bleibt ein Renner

Dass die Kindersportschule (KiSS) so einschlagen würde, davon war nicht unbedingt auszugehen. Mussten die Ideengeber in den 1980er-Jahren doch erst einmal Überzeugungsarbeit leisten, dass Kindersport jenseits von Schule auch professionell betrieben werden und etwas kosten kann. Das Konzept ging auf. Die Kinder strömten. Derzeit sind es 720. Die KiSS ist angedockt am Turnverein und längst dessen Aushängeschild und Nachwuchs-schmiede. Als erste Einrichtung dieser Art in Weingarten war sie überdies Blaupause für weitere 80 Kindersportschulen in ganz Deutschland. Die 30-jährige Erfolgsgeschichte ist auch ein Verdienst von Jochen Kucera, der Leiter des KiSS und ein Mann der ersten Stunde.

„Es hat uns überrollt“, erinnert sich Jochen Kucera an die Anfänge 1988, als er zum ersten Mal in der „Promebaracke“ die „Kinderle“ empfing. Aus zehn wurden 60, und beim dritten Mal war dann die Hundertermarke geknackt. Heute sind es 720 Kinder im Alter von drei bis elf Jahren, die samt ihren Eltern das sportartübergreifende Bewegungsangebot, Spaß und Spiel zweimal die Woche schätzen. Dabei gab es im Vorfeld laut Jochen Kucera durchaus Widerstände. Bedenken, ob es über den Vereinssport hinaus überhaupt einen Bedarf an professionellem Kinderturnen gäbe. Ob Eltern bereit wären, wie für den Musikunterricht auch für Sportangebote zu bezahlen.

Mit Kurt Knirsch, seinem damaligen Sportdozenten an der Uni Tübingen und Vizepräsident des Schwäbischen Turnerbundes hat Jochen Kucera das Konzept erarbeitet. Und in Rolf Wilhelm, dem Vorsitzenden des Turnvereins Weingarten einen engagierten Unterstützer gefunden. So kam der diplomierte Sportpädagoge Kucera aus Filderstadt in die Welfenstadt und hat hier mit seiner Familie Heimat gefunden. Bis heute gelte für die KiSS das Motto: „Frühzeitig beginnen, spät spezialisieren.“ Unabhängig von Neigung und Talent wolle man Kinder motivieren und die Grundlage schaffen, damit sie lebenslang Sport treiben können. Dabei stehe ein ganzheitlicher Ansatz, Spaß an Spiel und Bewegung im Mittelpunkt.

Der Lehrplan integriert alle Sportarten. So können sich die Drei- bis Elfjährigen ausprobieren vom Turnen über Leichtathletik bis zum Schwimmen und verschiedenen Ballsportarten. Nach der Grundschule kann es dann sportlich so vielseitig in der Jugendsportschule weitergehen oder aber in einer favorisierten Sportart. So freut sich Jochen Kucera immer, wenn er ehemalige KiSSler als erfolgreiche Handballer oder Turner wiedertrifft, seine einstigen Schützlinge also eine sportliche Heimat und die Vereine Nachwuchs gefunden haben.

Kinder der ersten KiSS-Kinder

Nach 30 Jahren tummeln sich bei Jochen Kucera ja bereits die Kinder seiner ersten KiSS-Kinder in den Kursen. Und der Ansturm reißt nicht ab. Es gibt sogar eine Warteliste. Wo Jochen Kucera auftaucht in der Stadt oder im Freibad, ist eigentlich immer Elternsprechstunde angesagt. Acht Lehrkräfte stehen ihm zur Seite, die mit ihm die 720 Kinder im Schussental körperlich und geistig fit machen für’s Leben. Und damit die Eltern nicht so weit fahren müssen gibt es in der Region fünf Partnerschulen von Oberzell bis Wolpertswende. Und darüber hinaus weitere 80 Nachahmer in ganz Deutschland.

Neben den wöchentlichen Sportstunden werden bei der KiSS besonders auch die Freizeiten geschätzt. Zu den Highlights im Jahresverlauf gehören unter anderem die Skiausfahrt, der Welfenlauf, die Kinderolympiade. Besonders sind die Sportcamps in den Sommerferien begehrt, wo man sich vom Klettern über Golf bis zu Tennis ausprobieren und bei Geländespielen Spaß haben kann. Auch nach 30 Jahren freut sich Jochen Kucera, wenn er mit seinen Kindern in der Halle loslegen kann. „Wir waren damals so im Ungewissen, ob unser Angebot angenommen wird,“ resümiert er. „Doch dass es so 150-prozentig einschlägt, darauf bin ich schon auch stolz.“ Dazu hat Jochen Kucera auch allen Grund!