Die Kinderolympiade feiert 20. Geburtstag

Am kommenden Samstag (27. Juli) geht sie in Weingarten wieder an den Start: die Kinderolympiade. Und das zum 20. Mal. Neben 13 Stationen in der Innenstadt, Bambini-Parcours, Stadtmeisterschaften im Kistenklettern und Breakdance-Wettkampf gibt es bei der Jubiläumsveranstaltung erstmals einen feierlichen Einmarsch der Olympioniken und einen Wettbewerb für Ehemalige. Getragen wird das beliebte Sportereignis von Vereinen, Geschäften und dem Stadtmarketing der Welfenstadt.

Kinder für den Sport begeistern, das war einst die Grundidee von Jochen Kucera, Initiator der Kinderolympiade und Leiter der Kindersportschule. Und das gilt bis heute. Mehr als 400 junge Menschen beteiligten sich jedes Jahr an dem Wettbewerb zum Ferienbeginn, bei dem es weniger um Rekorde als um Bewegung, Spiel und Spaß geht.

Zum 20-jährigen Jubiläum soll es nun erstmals einen feierlichen Einmarsch der Olympioniken „mit Pauken und Trompeten“, sprich mit dem Fanfarenzug Welfen geben. Er startet am Samstag, 10 Uhr, auf dem Münsterplatz und zieht sich bis zum Löwenplatz. Dort werden Bürgermeister Alexander Geiger und die Cheerleader-Gruppe der Razorbacks die Athleten zünftig empfangen.

Mit von der Partie: die ersten 100 Olympioniken, die sich bei Sport Grimm ab 9.30 Uhr ein Gratis-T-Shirt ergattern können, bevor es dann an die sportlichen Herausforderungen geht. 13 Vereine betreiben die Stationen vor den Geschäften vom Karate über Leichtathletik bis zu Tischtennis und Basketball. Eine Medaille ist jedem teilnehmenden Kind garantiert, überdies gibt es tolle Preise zu gewinnen.

Die ganze Stadt ist auf Olympia eingestellt. Die Weingartner Gastronomie bietet den Olympia-Burger an, auch als vegane Variante. Dazu kommt der Olympia-Hefezopf aus dem Hause Frick. Und auch in den beteiligten Geschäften, die jeweils die Patenschaft für eine Wettkampfstation übernehmen, geht es sportlich zu. Kunden können sich den Rabatt auf ihren Kauf erwürfeln. So wird nicht nur einer gewinnen, sondern für jeden ist etwas dabei, wirbt Manuela Wirth vom Stadtmarketing.

Das Jubiläumsprogramm sieht auch einen Wettbewerb der Ehemaligen vor – und zwar im Kistenklettern in der Zeppelinstraße. Dort läuft die Stadtmeisterschaft in dieser Disziplin. Als Nachweis braucht es eine Medaille oder ein Teilnehmerfoto, das einst auf der Kinderolympiade geschossen wurde. Rolf Wilhelm, Vorsitzender des Turnvereins und neben Jochen Kucera der Mitorganisator, verweist ferner auf den Auftritt der Deutschen Meister der Trampolinspringer, die die Teilnehmer der Kinderolympia zum Mitspringen auf dem großen Trampolin auf dem Löwenplatz einladen.

Parallel zur Kinderolympiade läuft am 27. Juli der internationale Breakin‘Battle mit Teams aus mehr als zehn Nationen im Stadtgarten. Zu verdanken ist dieser Event Dean Mayerle, dem weltweit auftretenden Breakdancer aus Weingarten, der diesen Wettbewerb in die Welfenstadt geholt hat. Vormittags bieten professionelle Tänzer aus den Teams Breakdance-Workshops für Einsteiger an, am Nachmittag startet dann der eigentliche Wettbewerb.

Marcus Schmid vom Stadtmarketing verspricht einen „spannenden Battle“. Die Vorrunden laufen bis zur Siegerehrung der Kinderolympiade um 14.30 Uhr. Danach geht es um die Wurst, um die beste Performance im Straßentanz. Zur 20. Wiederkehr der Kinderolympiade, die früher in einem Supersamstag integriert war und nun ihren eigenen Auftritt hat, wünschen sich die Macher, neben gutem Wetter, die Teilnehmermarke von 500 zu knacken. Bei all den Attraktionen könnte das zu schaffen sein.