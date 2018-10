Die können´s wirklich

Dass die – gemeint ist das Weltmusik-Trio „JMO“ – es können, haben Jan Galega Brönnimann, Moussa Cissokho und Omri Hason am Donnerstagabend im Kulturzentrum Linse ein weiteres Mal bewiesen. Vor eineinhalb Jahren fesselten sie bei „Jazztime in Town“ im Humpis-Innenhof in Ravensburg ihr Publikum. Jetzt, auf Einladung von Jazztime, haben die drei weltgereisten Musiker erneut ein klangästhetisches Feuerwerk entfacht. Sehr erdig und frei von eventhaschendem Multikulti.

Die aus dem Senegal stammende Kora ist das Instrument, das am meisten Aufmerksamkeit auf sich zieht. Optisch wie akustisch. Die 22-saitige Stegharfe fällt durch ihren wuchtigen Resonanzkörper in Form einer Kalebassenschale auf. Ein senkrecht aufragender Hals und ein Quersteg dienen der Saitenbespannung. Vor dem Körper getragen wird sie mit beiden Händen gespielt.

Moussa Cissokho stammt aus Senegal in Westafrika. Sein Großvater galt als „King of Kora“, weil er es verstand, traditionelle Lieder mit zeitgenössischer Musik zu verbinden. Hier liegen die Wurzeln für Moussas Virtuosität, die er in frühester Kindheit erlernt hat. „You don´t become a griot. You´re born a griot“, ist sein Motto und das vermittelte er am Abend ebenso stimmlich wie instrumental den Zuhörer im halbvoll besetzten großen Linsesaal. Neben ihm an der Percussion der 1962 in Israel geborene Omri Hason, dessen großartiges Spiel auf der metallisch tönenden Hang und besonders einer kleinen Rahmentrommel bestach. Auf der anderen Seite Jan Calega Brönnimann. 1969 im westafrikanischen Cameroon geboren, ist er der Mann an der Bass- und Kontrabassklarinette, am Saxophon und den Electronics.

Bei kühlem, blauweißem Licht, in dem sich das Trio nur schattenartig abzeichnete, begann dieser Konzertabend. Mit einem verwegenen Intro an der Hang von Omri Hason, das sich durch kristalline Rhythmen auszeichnete. Darin flocht sich fast beiläufig Moussas Kora-Spiel ein und beides zusammen entfachte diesen Flow von hypnotischer Wirkung. Wenn sich dann Brönnimanns rauchig-lasziv gefärbter Klarinettensound einmischt, ist das Trio am Siedepunkt angekommen. Ihr Ziel ist es, drei grundverschiedene Musikkulturen als Klangexperiment zu verbinden. Doch so, dass nichts Verwaschenes daraus entsteht, sondern dass jeder Moment gut durchhörbar bleibt. Und das machen sie bravourös, auch wenn manche elektronischen Gigs etwas fremdartig klingen. „Dharamsala“, „Douala“ oder „Timbuktu“ titeln ihre Songs und widerspiegeln eine Weltoffenheit, die am liebsten „No Borders“ – keine Grenzen haben sollte. Funky gibt sich die Melodie dazu und einem enormen Stimmgewalt Moussas zwischen softer Ballade und ungeheuren andauernden Höhen.

Gerade von einer dreiwöchigen Japan-Tournee zurück widmeten sich die in der Schweiz und in Österreich lebenden Musiker der Heimatstadt von Moussa. „The Prince of Dakar“ betört durch eine besondere Poetik, die kein Ende zu haben scheint, die wie aus dem Nichts kommt und genauso leicht für den Moment in powergeladene Rap-Rhythmen übergeht. Es ist ein Mitschwimmen, in das Brönnimanns Sopransaxophon spannungsreiche Jazzsoli einbrachte. Längst hat sich das Trio aus dem kalten Licht in einem warm ausgeleuchteten Rot zu erkennen gegeben. Als eines, dass höchst musikalisch und innovativ die Wurzeln der verschiedensten Klangwelten offen legt und zusammenführt.