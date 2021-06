Die Juli-Abholtermine in Weingarten für Raweg-Säcke stehen fest

Die Stadtverwaltung Weingarten teilt in einem Presseschreiben die Abgabetermine der Raweg-Säcke für den Monat Juli bekannt.

Am Festplatz können an den drei Samstagen 17., 24. und 31. Juli die Wertstoffsäcke in der Zeit zwischen 9 und 15 Uhr abgegeben werden. In der Oberstadt werden sie am Samstag, 3. Juli, von 9 bis 15 Uhr sowie am Freitag, 9. Juli, 13 bis 17 Uhr und am Samstag, 10. Juli, in der Zeit von 9 bis 15 Uhr angenommen.

Außerhalb der drei Abgabetermine haben Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, die Raweg-Säcke bei der Firma Baumgärtner, Schussenstraße 10, in Weingarten, jeden Mittwoch von 7 bis 12 Uhr und von 13 bis 17 Uhr abzugeben. Die Stadt weist außerdem darauf hin, dass die Wertstoffsäcke nur zu den genannten Terminen und Uhrzeiten abgegeben werden dürfen. Widerrechtliche Ablagerungen werden mit einem Bußgeld geahndet.