Die Geschwister-Scholl-Schule tanzt „Jerusalema“

Das Lied „Jerusalema“ hat Menschen auf der ganzen Welt zum Tanzen animiert. Auch die Mitarbeiter der Geschwister-Scholl-Schule der Stiftung KBZO tanzen mit. Wie die Stiftung in einer Mitteilung schreibt, lief dabei die Kamera mit – das Tanzvideo ist auch auf YouTube zu sehen.

Demnach gab es bereits im Herbst 2020 erste Überlegungen zur Teilnahme an der Jerusalema-Challenge. „Wir setzten dieses Projekt in einem kleinen Rahmen zunächst in einzelnen Klassen mit SchülernInnen um“, erklären die Organisatorinnen Dorothee Sing und Sylvia Wohlschieß von der Haupt- und Berufsschulstufe (HBS). „Dabei haben wir die besondere Unterrichtssituation mit den SchülerInnen thematisiert und gleichzeitig Zusammenhalt und Freude durch das Tanzen mit Maske und Abstand, egal ob im Präsenz- oder Fernunterricht per Video, erlebt.“ Vor diesem Hintergrund sei die Idee entstanden, ein Tanzprojekt mit der gesamten Schulgemeinschaft anzugehen.

„Bereits während der Dreharbeiten erreichten uns zahlreiche Nachrichten von KollegInnen, die ihre Dankbarkeit über die Abwechslung zum Ausdruck brachten, um so wieder neue Kraft, Mut und Hoffnung für den aktuellen Alltag in der Pandemie schöpfen zu können“, erinnert sich Dorothee Sing. Das dazugehörige Video sei innerhalb von wenigen Stunden bereits 1000-mal auf YouTube angesehen worden, inzwischen seien es mehr als 4200 Klicks. „Wir freuen uns sehr, dass wir in kürzester Zeit bereits so vielen Menschen eine kleine Freude bereiten konnten“, sagt Sing.

Als Sonderpädagogisches Bildungs-und Beratungszentrum (SBBZ) mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung hat die Geschwister-Scholl-Schule gemäß den Vorgaben des Landes Baden-Württemberg unter Pandemiebedingungen wieder geöffnet. Das heißt: Der Unterricht findet im Präsenzunterricht statt, den Eltern ist es aber freigestellt, ob ihre Kinder daran teilnehmen. Einzelne SchülerInnen lernen daher im Home-Schooling