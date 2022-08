Die Gebäudehülle des Feuerwehrhauses Weingarten ist fast fertig

Der Neubau des Feuerwehrhauses in Weingarten nimmt weiter Formen an. Die Gebäudehülle des 10,4 Millionen-Euro-Projekts ist laut der Stadt Weingarten fast fertig. Nur die Holzfassade, der Terrassenbereich auf dem Flachdach, sowie abschließende Dämmarbeiten im Außenbereich würden noch fehlen.

„Die Außenanlagen sind zu etwa 70 Prozent abgewickelt. Gerade wurden die Verkehrsflächen auf dem Gelände fertig geteert. Die Stellplätze für Feuerwehrleute im Einsatz sind ebenfalls fertig“, sagt Stadtsprecherin Sabine Weisel auf Nachfrage. Im Innenbereich seien Elektroinstallationen sowie Lüftung und Sanitär auf einem guten Weg der Fertigstellung.

Der Trockenbau an der Decke habe ebenfalls begonnen und der Anschluss des Geländes an die Reuthebühlstraße sei gerade in Vorbereitung. Derzeit hat die Feuerwehr Weingarten viel zu tun: Im August waren es bereits über 30 Einsätze, im Juli rund 40. Foto: Feuerwehr Weingarten