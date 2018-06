Die Freibad-Saison endet, die Hallenbad-Saison beginnt

Das Freibad Nessenreben in Weingarten beendet die Saison. Bis einschließlich Sonntag, 8. September, bleiben die Pforten noch geöffnet. Am Montag, 9. September, beginnt der Betrieb im Hallenbad samt Sauna dann wieder. Das teilt die Weingartener Stadtverwaltung mit.

Die Wettervorhersage passt: Wer die vielleicht letzten schönen Sommertage dieses Jahr genießen will, kann das am Wochenende im Freibad Nessenreben tun. Wer beim Baden etwas verloren hat: Fundsachen können bis Freitag, 27. September, von montags bis freitags in der Zeit von 8 Uhr bis 12 Uhr beim Schwimmmeister abgeholt werden. Dazu sollen Besucher die Klingel im Eingangsbereich nutzen, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt.

Außerdem befindet sich das Freibad Nessenreben seit 2. September in der Nachsaison. Das bedeutet geänderte Öffnungszeiten. Täglich ist von 9 bis 19 Uhr geöffnet. Der Badebus beendete schon am 1. September die Saison.

Wer auch abseits der Freibadsaison nicht aufs Schwimmen verzichten möchte: Nach den alljährlichen Revisionsarbeiten in der Sommerpause öffnet das Hallenbad Weingarten gemeinsam mit der Sauna am Montag, 9. September, um 13 Uhr wieder. Dann ist täglich geöffnet.

Sportler, Familien und Kinder soll das Hallenbad ansprechen, egal ob man individuelle Trainingseinheiten oder entspannende Stunden zwischendurch erleben will. Wellness bietet die moderne 720 Quadratmeter große Saunalandschaft.

Mit einem Mix aus Sport, Fitness, Spiel und Entspannung wird das Hallenbad-Team für Kurzweil in den kommenden Monaten sorgen. An jedem letzten Samstag im Monat ab Oktober gibt es Kinder-Spielnachmittage. Dabei können sich die Kleinen und etwas Größeren zwischen 14 und 18 Uhr mit einem Großspielgerät im Wasser vergnügen.

In dieser Saison ist auch ein regelmäßiges Fitnessprogramm vorgesehen. Wie bisher können Interessierte dienstags und donnerstags zwischen 10.15 Uhr und 10.45 Uhr bei der im Eintrittspreis inbegriffenen Wassergymnastik mitmachen. Auch Aquafitness-Kurse werden angeboten. Die Kurse werden vom Rehazentrum Weingarten organisiert und betreut. Dort kann man sich auch anmelden.

Sauna-Fans werden mit regelmäßigen Spezialaufgüssen erfreut, dazu kommen verschiedene Themenabende wie etwa die Römer-, Märchenwald, Christkindl- oder Kater-Sauna.

Mehr Infos rund um Hallenbad und die Sauna gibt’s im Internet unter

www.baeder-weingarten.de

. Das Hallenbadteam ist unter Telefon 0751/ 56015830 erreichbar oder per Email unter

. Für die Aquafitnessangebote kann man sich direkt beim Rehazentrum Weingarten anmelden, Telefon 0751/ 5573932 oder im Internet unter

www.rehazentrum-weingarten.de

.