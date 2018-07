Die Feuerwehr Weingarten rückt im vergangenen Jahr 169 Mal aus

2010 war für die Feuerwehr Weingarten ein normales Jahr. Dennoch rückte die Wehr mit ihren 66 Ehrenamtlichen 169 Mal aus. Die Hilfe der Feuerwehr Weingarten wurde unter anderem bei Bränden und technischen Hilfeleistungen innerhalb des Stadtgebiets aber auch im Umland zur Unterstützung der örtlichen Wehren benötigt. Die Höhenrettungsgruppe der Feuerwehr Weingarten wurde zu vier Hilfeersuchen angefordert. Das gab Kommandant Horst Romer bei der Hauptversammlung der Feuerwehr Weingarten bekannt.

Zu ihr waren nicht nur die Aktiven, Ehemaligen und zukünftigen Feuerwehrangehörige gekommen sondern auch Ehrenkommandant Bernd Junginger und Fritz Zimmermann, Dezernent Anton Buck in Vertretung von OB Markus Ewald sowie Feuerwehrsachbearbeiterin Britta Fischer und Michael Sonntag von der Stadtverwaltung.

Horst Romer sagte zum Schluss seiner Ausführungen: „Ich danke der Stadtverwaltung, den Arbeitgebern der Feuerwehrangehörigen sowie den Familien für die Unterstützung der Feuerwehr Weingarten bei der Bewältigung der Aufgaben.“

Michael Badent, 1. Stellvertreter Romers, wartete dann mit interessanten Zahlen auf: Neben der Teilnahme an Veranstaltungen sowie 36 Aus- und Fortbildungen auf Kreis- und Landesebene wurden 38 Übungen in der Einsatzabteilung sowie 24 in der Höhenrettungsgruppe absolviert. Dabei fiel ein Zeitaufwand von insgesamt 3999 Stunden an. Der Kommantenstellvertreter sagte: „Wir sind bei der Vorbereitung bemüht, es noch besser zu machen.“

An allen Übungen der Einsatzabteilung haben Tobias Wolf und Manuel Reiter teilgenommen. Platz zwei belegen Arne Usadel und Alexander Binder vor Markus Oligmüller, Thomas Riedl sowie Michael Badent.

Dezernent Anton Buck dankte den Einsatzkräften in seinem Grußwort im Namen der Stadt Weingarten für ihr hohes, ganzjähriges Engagement zum Wohl und Schutz der Einwohner. „Es ist eine gute Zusammenarbeit. Wir wissen, dass die Feuerwehr keine überzogenen Ansprüche stellt. Besonders erfreulich stellt sich die Arbeit der Jugendfeuerwehr dar. Sie ist der Garant für den Nachwuchs und sichert die personelle Zukunft“, so Buck.

Intern geehrt wurde Oberbrandmeister Michael Otto für 30 Jahre sowie Oberlöschmeister Willi Graf für 35 Jahre aktiven Dienst in der Feuerwehr Weingarten. Seit 50 Jahren Mitglied der Feuerwehr Weingarten sind Stadtbrandmeister a. D. Paul Isser sowie Oberlöschmeister Wilhelm Wenzelburger.

Neu in die Einsatzabteilung der Feuerwehr Weingarten wurden Michael Koscher und Matthias Müller aufgenommen.