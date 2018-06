Die Fassade der Basilika in Weingarten wird erst im November fertig

Mittelfassade und Nordturm der Basilika sind erst Ende November komplett erneuert zu sehen. Die während der Sanierung in den 1980er-Jahren angebrachten Sandsteine müssen komplett ersetzt werden. Dazu kommen weitere witterungs- und alterungsbedingte Schäden an der 290 Jahre alten Fassade. Immerhin kann der budgetierte Investitionsrahmen von 3,1 Millionen Euro wohl eingehalten werden, betont Hermann Zettler. Der Leiter des staatlichen Amtes für Vermögen und Bau des Landes für die Kreise Ravensburg, Sigmaringen und Bodensee verweist auf die günstigen Ausschreibungs-Ergebnisse von 2011. Damals war man von Kosten in Höhe von 2,4 Millionen Euro ausgegangen, und Dezember 2013 noch von 2,7 Millionen Euro.

Fehler in den 80er-Jahren

Bei der seit Sommer 2011 dauernden Restaurierung geht es um die Fassade, und zwar im doppelten Sinne: Es handelt sich nicht nur um das „Gesicht“ der Basilika, sondern auch darum, dass dieses Gesicht eine Steinwand ist – hinter dem sich der eigentliche tragende Bau versteckt. Und dieser besteht aus teils bis zu zwei Meter dicken Ziegelmauern und diversen Steinquadern. Die sichtbaren Original-Fassadensteine sind in der Regel bis zu 25 Zentimeter dick, und waren damals sauber verfugt und mit dem Mauerwerk verankert.

Vor drei Jahrzehnten wurden laut Zettler rund 40 Prozent der Fassaden-Steine durch lediglich acht Zentimeter dicke Sandstein-Platten. Damit ist diese vorgeblendete Wand in sich schon instabiler. Hinzu kommt, dass der Schnitt der Fugen nicht ganz perfekt erfolgte, was die Haftung der Fassadensteine untereinander ebenfalls mindert. Folge: Seit drei Jahrzehnten gibt es Hohlräume zwischen Fassade und Mauerwerk. Diese zu entdecken, ist nicht ganz so einfach. Und erst seit einigen Monaten – also über zwei Jahre nach Beginn der Restaurierung – gibt es ein neues Radar-Messgerät, das Experten wie eine Art Bügeleisen über die Fassade führen, um unbekannte Hohlräume zu orten.

Neun Monate Verspätung

Unabhängig von den Fehlern der letzten Restaurierung machen sich bei den originalen Fassadensteinen Alterungserscheinungen und Umwelteinflüsse bemerkbar. Dabei wurde einmal mehr deutlich, dass der in der Region seit dem Mittelalter häufig für Steinmetzarbeiten verwendete Rorschacher Sandstein vergleichsweise weich ist und zum Abblättern neigt. So rechnet Zettler damit, dass nach der Sanierung noch etwas mehr als die Hälfte der originalen Sandsteinplatten die Hauptfassade und den Nordturm zieren. Die neuen Sandsteine sind dann erkennbar, da sie heller als die Originale sind. Die mit den Steinmetzarbeiten betraute Firma Herbst behaut die neuen Steine in ihrer Werkstatt im mittelfränkischen Ansbach exakt nach Vorbild der Originale und nummeriert sie. Dann passen in Weingarten drei bis fünf Mitarbeiter die neuen Steine in die Fassade ein. An ihrem neuen Platz werden sie verfugt, und in regelmäßigen Abständen werden Fassadensteine mittels Edelstahl-Stangen mit dem Mauerwerk verbunden. Das kann man nur aus nächster Nähe mit geübtem Auge erkennen. Damit endet im Advent 2014 – gut neun Monate später als zu Beginn der Arbeiten 2011 geplant – der zweite Sanierungsschritt der Westfassade der Basilika.

2015 jährt sich auch die Grundsteinlegung dieser größten Barockkirche nördlich der Alpen zum 300. Mal. Zettler möchte noch 2015 mit der Sanierung des Nebengebäudes beginnen, wo demnächst in den Räumen der ehemaligen Martinus-Buchhandlung ein Café und die Dekanatsverwaltung einziehen. Dieser Bau soll optisch rebarockisiert werden. Was mit dem „lebensgroßen“ Foto der Fassade, die seit drei Jahren das Gerüst ziert, passiert, steht noch nicht fest. Klar ist nur: Zum Wegwerfen wäre es zu schade. (cas)