Die Fasnet nimmt Fahrt auf

Es geht endlich los. Die Hochfasnet steht an. Ab kommenden Mittwochabend herrscht in Weingarten wieder der Ausnahmezustand. Doch bereits am Samstag gibt es einen ersten Vorgeschmack. Mit dem Kinderball und dem Plätzlerball kommen sowohl die kleinen wie auch die großen Narren auf ihre Kosten.

Los geht es am Samstag um 14 Uhr. Dann steigt im Kultur- und Kongresszentrum Oberschwaben (Kuko) der große Kinderball der Plätzlerzunft Altdorf-Weingarten und des Narrenvereins Bockstall. Einlass ist bereits ab 13.30 Uhr. Die Veranstalter haben sich auch für den diesjährigen Ball ein buntes Programm einfallen lassen. Im Welfensaal werden heiße Rhythmen aufgelegt. Es werden verschiedene Mitmach- und Spielstationen sowie eine Schmink- und Malecke aufgebaut. Die kleinen und großen Ballgäste werden durch allerlei musikalische Einlagen unterhalten. So spielen zur Unterhaltung beispielsweise die „Schussagugga“. Zudem gibt es auch viele Mitmach-Tanzrunden für alle Ballbesucher.

Nach dem Ball für die kleinen Narren dürfen die Großen ran. Um 20 Uhr startet im Kuko der Plätzlerball. Der Einlass beginnt um 19 Uhr. Traditionell wird der Fanfarenzug Welfen sowie das Stadtorchester den Plätzlerball mit vielen Hästrägern eröffnen. Nach dem historischen Auftakt lädt die „Salvo & Josy Band“ zum Schwofen ein. Neben den musikalischen Einlagen von den „Xälzbära Dürnau“ und der „SchussaGugga“ und weiteren Akteuren wird auch dieses Jahr wieder das Plätzlerballett erwartet. Der Zunftrat hat ebenfalls keine Mühen gescheut und wird das Abendprogramm mit einer unterhaltsamen Einlage abrunden.

Mehr freie Gruppen gewünscht

Damit auch bei den traditionellen Narrensprüngen weiterhin jede Menge Vielfalt geboten wird, möchte die Plätzlerzunft in Zukunft mehr freie Gruppen miteinbeziehen und lädt deshalb alle Vereine oder private Freundeskreise dazu ein, sich auch kurzfristig über eine Teilnahme am Narrensprung Gedanken zu machen. Bei der Auswahl der närrischen Motive sind keine Grenzen gesetzt, auch aktuell lokalpolitische Themen können aufs Korn genommen werden.

Denn die Teilnahme der freien Gruppen hat eine lange Tradition. Bis in die 1960er-Jahre beteiligten sich zahlreiche freie Gruppen an den Narrensprüngen am Gumpigen Donnerstag und am Fasnetssonntag. Viele Weingartener Vereine, wie der Liederkranz, der Turnverein, das Deutsche Rote Kreuz, aber auch private Gruppen von Nachbarn, Stammtischen und Freunden zogen mit wechselnden Motiven zuerst durch die Straßen der Stadt und nach dem Umzug durch die Wirtschaften. Zigeuner- und Trachtengruppen sowie die Aufführung von Bauernhochzeiten gehörten zu den beliebtesten Motiven.

Narrenblättle ab 7. Februar erhältlich

Die neue Ausgabe des Narrenblättles ist ab Mittwoch, 7. Februar, für 2,50 Euro erhältlich. Neben vielen unterhaltsamen Geschichten enthält das Narrenblättle auch in diesem Jahr wieder das Rätsel für Erwachsene und nimmt in bekannter Manier auf vielfältigste Weise das Weingartener Lokalgeschehen aufs Korn. Die diesjährige Ausgabe des „Plätzler's“ wird am Vormittag auf dem Weingartener Wochenmarkt verkauft und ist abends im Rahmen der Brunnenputzete in den Weingartener Lokalen erhältlich. Außerdem wird es am Gumpigen Donnerstag, 8. Februar, ab 11.30 Uhr beim Umtrunk der Plätzlerzunft im Gemeindehaus St. Martin verkauft.

Weiter bieten vom Brunnenputzetemittwoch bis einschließlich Fasnetsdienstag folgende Geschäfte in Weingartens Innenstadt das Narrenblättle zum Verkauf an: Rosenhäusle in der Oberstadt, Blumen am Park, Café Schmidt, Klosterapotheke, Stadtbuchhandlung, Hotel Gasthof Bären, Kaufland Kiosk GECO, Lebensmittel Schuh, Bäckerei Hausmann, Bäckerei Mayer. (sz)

Alle Bilder, Videos und Geschichten rund um die diesjährige Fasnet in Weingarten gibt es Online in deinem Dossier unter:

www.schwaebische.de/fasnet-wgt