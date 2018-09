Die dunkle Geschichte vom weißen Wal

Das Stück ist aus – warum tritt dennoch einer hervor? Mit dieser Frage eröffnet Bernd Wengert die Premiere von „November In My Soul“, einem Bühnenstück, das er mit Michael Moravek nach Herman Melvilles berühmten Roman „Moby Dick“ entwickelt und geschrieben hat. Nun ist es also soweit, das Walfangschiff kann auslaufen, respektive Wengert als Ismael die Geschichte beginnen.

Das Bühnenbild wirkt spartanisch: Es genügen ein Kleiderständer mit Ahabs Mantel und eine große Kiste, auf der beide immer wieder sitzen. Natürlich verkörpert diese den Sarg des Harpunierers Queequeg, an dem sich Ismael als einzig Überlebender festklammert, nachdem die „Pequod“ samt Besatzung von Moby Dick, dem weißen Wal, versenkt wurde. Freilich darf auch Ahabs Unterschenkel aus Pottwalkiefer nicht fehlen, auf den sich der Schauspieler kniet, wenn er in die Rolle des fanatischen Kapitäns Ahab schlüpft.

Weit über ein Jahr haben Bernd Wengert und Michael Moravek gebraucht, um von der Idee zum Bühnenstück zu gelangen. Wengert hat den Roman konzentriert und zu einer höchst spannenden Geschichte geformt, bei der er sowohl den Ich-Erzähler aus dem Roman, Ismael, wie auch den Kapitän Ahab verkörpert. Die Story ist dem Publikum natürlich bekannt – wer hat nicht in der Jugend mindestens eine Verfilmung gesehen, wer hat nicht nächtelang geträumt von Gregory Peck als Ahab, der vertäut mit dem weißen Wal sein nasses Ende findet? Aber man hängt gebannt an des Schauspielers Lippen, wenn er die erste Walfang-Szene aufbaut, wenn sich das Tempo aufschaukelt und man den stinkenden Waltorso fast direkt vor sich sieht – Wengert verfügt über große Bühnenpräsenz, er braucht keine großen Gesten oder Requisiten, Michael Moravek ist ihm kongenialer Dialogpartner mit Gitarre und Gesang.

Dessen Songs sind weit mehr als musikalische Füller zwischen den Erzählsträngen, sie ergänzen die Geschichte einerseits und kontrastieren andererseits wegen der englischen Sprache. An sich sind die Lieder im besten Sinn des Wortes schlicht, fast nackt: einzig akustische Gitarre oder Mandoline begleiten den Sänger, der völlig unprätentiös auf der Bühne steht. Dass Moravek ein herausragender Songwriter ist, wird auch hier deutlich, seine Konzerte mit verschiedenen Bands wurden auch an dieser Stelle schon hoch gelobt. Mehrfach unterlegt er die Rezitationen mit schütteren, sich wiederholenden Akkorden, die den letzten Song weiter- oder in den nächsten hineinführen. In diese kann sich Wengerts Stimme „hineinlegen“, den Rhythmus aufnehmen und somit den gewünschten Flow erzeugen. Fazit: Sehr zu empfehlen, dieser „November In My Soul“ – nicht nur für Moby Dick-Fans.