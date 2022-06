Die DRK-Fackel brennt vor der Basilika in Weingarten

Rund 60 Menschen sahen trotz Dauerregen am Dienstag, 31. Mai, dabei zu, wie das Deutsche Rote Kreuz (DRK) Kreisverband Sigmaringen, dem Ortsverein DRK Weingarten auf dem Vorplatz der Basilika eine ganz besondere Fackel übergab. Der Kreisverband Ravensburg wird die Fackel später an den Bodenseekreis übergeben.

Zum Gedenken an die Geburtsstunde

Das DRK mit mehr als 430 000 Ehrenamtlichen hatte am 16. Februar in Berlin mit dem „Fackellauf nach Solferino“ gestartet. Bei der Aktion wird das „Licht der Hoffnung“ durch ganz Deutschland über Österreich bis nach Italien getragen, um am 24. Juni an der Fiaccolata teilzunehmen. Dabei gedenken jedes Jahr Tausende Mitarbeiter des DRK aus ganz Europa mit einem Fackelzug der Geburtsstunde der Rotkreuz- und Rothalbmond-Bewegung. Dieses Jahr findet diese Veranstaltung zum 30.-mal statt.

Fackel als Symbol der Nächstenliebe

„Der DRK-Ortsverein Weingarten hat eine ganz spezielle Beziehung zur Fiaccolata in Solferino/Castiglione. Es liegt nämlich auch in der Region Mantua, mit der wir in der Städtepartnerschaft mit dem Italienischen Roten Kreuz eng verbunden sind“, so Vorsitzender Georg Roth. Susanne Münz als Stellvertreterin des Bürgermeisters sagte: „Diese Fackel ist ein Symbol und steht für diese Nächstenliebe, Menschlichkeit und auch für den Frieden. Sie steht für alle, die im Namen des Roten Kreuzes vielfältige Hilfe leisten“.

Ursprung der Bewegung fand 1895 statt. Der Schweizer Henry Dunant wurde damals Zeuge der Schlacht von Solferino. Als er das Elend der verwundeten Soldaten sah, gründete er gemeinsam mit Freunden in Genf das Internationale Rote Kreuz.