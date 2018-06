Die drei Chöre laden zum traditionellen Adventssingen

Auch in diesem Jahr laden die drei Chöre der evangelischen Kirchengemeinde Weingarten am Sonntag, 13. Dezember, ab 17 Uhr zum traditionellen Adventssingen in die Evangelische Stadtkirche Weingarten ein. Unter der Leitung von Christine Erstling (Gospelnow und Kantorei) und Nicola Sareika (Posaunenchor) gibt es besinnliche Adventslieder, gefühlvolle Gospels sowie festliche Posaunenchoräle. Im Anschluss an das Konzert bietet der Familienkreis Waffeln und Punsch im Kirchhof an.