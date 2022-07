Die Burgeiser kommen und spielen in Weingarten

Die Musikkapelle Burgeis hat viele Fans in Weingarten. In diesem Jahr wird sie mit einer rund 30-köpfigen Besetzung beim Welfenfest dabei sein und im Hotel Gasthof Rössle logieren. Die Partnerschaft der Städte Weingarten und Burgeis ist rund 60 Jahre alt.

Beim Festzug in Weingarten dabei

Nach rund drei Stunden Fahrt werden die Musiker aus Burgeis in Südtirol am 9. Juli in Weingarten ankommen und bis zum 11. Juli bleiben. Betreut werden sie in dieser Zeit von Günter Staud, Vorsitzender des Freundeskreises Burgeis. „Die Kapelle wird beim Welfenabend mit einem Auftritt dabei sein und auch im Stadtgarten musizieren. Am 10. Juli ab 12.30 Uhr geben sie ein Frühshoppenkonzert“, sagt er. Auch am Montag werden die Burgeiser an den Feierlichkeiten teilnehmen und beim Festakt mit den Welfentrommlern vor der Tribüne spielen. Beim großen Festzug begleiten sie dann den Wagen Südtirol.

Seit 1958 existiert die Städtepartnerschaft

„Es handelt sich sozusagen um einen Gegenbesuch, denn im Jahr 2018 hat die Kapelle Burgeis sein 200-jähriges Bestehen gefeiert, zu dem das städtische Orchester und eine städtische Delegation aus Weingarten angereist war“, so Staud. Seit 1958 existiert die Städtepartnerschaft. Ursprung der Verbindung waren Hilfsprojekte für notleidende Bergbauerndörfer, unter anderem Burgeis.

Hilfsprojekte waren der Ursprung

Die Weingartner Willbald Herzel und Walter Wagner setzten die Initialzündung. Sie fuhren damals im Rahmen des Kulturwerks Konvois mit Hilfsgütern über den Reschenpass nach Südtirol. Die Zeit der Hilfeleistung dauerte bis in die 90er-Jahre, dann habe sich der Charakter der Beziehungen zwischen Burgeis und Weingarten immer mehr zu einer lebendigen Partnerschaft entwickelt, so Staud.