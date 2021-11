Die BiK - Bücherkiste in Weingarten wird stark nachgefragt

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Bücher dürfen nicht im Regal versauern. Bücher müssen unter die Leute. Bücherwissen muss geteilt werden. Das haben sich die Bürger in Kontakt (BiK) in Weingarten auf die Fahnen geschrieben und in Zusammenarbeit mit der Firma Schuler, die den Schrank gespendet hat, vor drei Jahren eine kleine öffentliche Bibliothek in der Kirchstraße 18 eingerichtet.

Das frei zugängliche und überdachte Bücherregal beim Stadtmarketingbüro am Eingang zum Münsterplatz lebt vom Geben und Nehmen gut erhaltener Bücher. Sei es Belletristik, also Romane und Erzählungen, aber auch Kinderbücher für alle Altersklassen sind sehr willkommen, sagt eine der Initiatorinnen des Projektes, Sieglinde Zimmer-Meyer vom BiK-Lesekreis. Wer also spannenden, unterhaltsamen sowie horizonterweiternden Lesestoff mit anderen teilen will und bei sich zu Hause Platz für neue schaffen will, der bringe seine Bücher zur BiK-Bücherkiste. Wobei nur solche Bücher gewünscht sind, die man gerne auch selber in die Hand nehmen und lesen möchte. Bitte keine alten Sachbücher und abgelegte Zeitschriften im Regal entsorgen. Seit 25 Jahren macht sich Bürger in Kontakt mit seinen vielen Menschen verbindenden Projekten, von der Italienischkonversation bis zu den Kleinhandwerkerdiensten, für eine lebenswerte Stadt stark.

Wer bei „Bürger in Kontakt“ mitmachen will, bekommt nähere Infos im BiK-Büro, Kornhausgasse 2, Weingarten, Sprechstunden: montags von 17 bis 18 Uhr, mittwochs von 10 bis 12 Uhr, Telefon 0751/5574549, E-Mail bik.wgt.@web.de.