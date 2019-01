Die beiden Oberböcke sagen Tschüss

21 Jahre lang haben sie gut miteinander geschirrt. Waren die prägenden Figuren der Bockstallnarren, die Pionierarbeit geleistet haben. Jetzt leiten Zunftmeister Wolfgang Zimmermann und sein Stellvertreter Harry Buchter den Generationswechsel in Weingartens jüngstem Narrenverein ein. Und dann ist für die beiden nur noch Spaß in der Fasnet angesagt: um die Häuser ziehen und Spottlieder singen. Und zwar wieder im Doppelpack. Sie können einfach gut miteinander.

„Wir waren ein Superteam“, sagt Buchter. „Wir konnten uns immer aufeinander verlassen, jetzt müssen wir loslassen.“ Und Zimmermann ergänzt: „Wir haben alles erreicht, was es zu erreichen gibt: ein Ringtreffen organisiert, ein Vereinsheim gebaut. Irgendwann ist die Luft draußen.“ Der 60-Jährige, der für sein großes Engagement unter anderem die Landesehrennadel und die Goldene Narrenkapp erhielt, lehnt sich zurück in seinem Esszimmer in der Wolfeggerstraße, das bestückt mit alemannischen Masken und Miniaturen der Bockstallnarren keinen Zweifel lässt, wofür das Herz des eingefleischten Weingartners schlägt.

Die Zünfte waren Konkurrenten

31 Jahre lenkte er die Geschicke der Zunft, seit 21 Jahren ist Buchter als Vize an seiner Seite. Und überdies gehört Zimmermann, zu den Gründungsmitgliedern der Bockstallnarren, die seit 1982 die Fasnetshochburg Weingarten aufmischen. Was der Platzhirsch, die Plätzlerzunft, am Anfang gar nicht lustig fand. Erst in den Neunziger Jahren besserte sich das Verhältnis der beiden Zünfte und man arbeitet seither in gutem Einvernehmen miteinander. Auch ein Verdienst von Zimmermann, dem es mit anderen Gründungsmitgliedern um die Wiederbelebung der Oberstadtfasnet ging. Namensgebend war dabei die Gegend südöstlich der Mühle Schellinger, die Bockstall heißt, und wo einst Flachs auf Holzböcken geschlagen wurde.

Aus dem Holzbock wurde das wilde Tier, mit Hörnern und Fell einem Widder ähnlich, das den Bockstallnarren ihr animalisches wie archaisches Auftreten verleiht, und um das sich seit 37 Jahren die Fasnetsbräuche ranken, wie das schaurig-schöne Schauspiel des Bockbefreiens. In seiner Amtszeit belebte Zimmermann darüber hinaus Weingartner Originale wie die Leichersager Marie, der Konzet Karle oder der Schöne Kasimir. Zu den großen Herausforderungen in der Ära Zimmermann/Buchter gehören das Ringtreffen, das sie 2014 für den alemannischen Narrenring, zu dem die Bockstallnarren gehören, in Weingarten ausrichteten.

Ein weiterer Meilenstein ihrer Amtszeit ist 2010 der Bau des Vereinsheims in der Talstraße, wo die 120 Mitglieder und 60 Kinder nach langem eine schöne Bleibe gefunden haben. Dort können die Kostüme sachgerecht gelagert und die Feste, die früher in der Klosterbrauerei Koepff gefeiert wurden, über die Bühne gehen, wie die Seniorenfasnet, der Kinderball oder das Fasnetsverbrennen. Aber auch unterm Jahr sind die Bockstallnarren aktiv, ob auf dem Stadtfest oder Nikolausmarkt.

Das Vereinshaus ist von den beiden gut bestellt. Und die Jugend um Alexander Schönwald-Mertel, langjähriger Zunftvogt, steht schon in den Startlöchern. Alles machen die beiden jetzt zum letzten Mal. Zum letzten Mal Bockbefreien, zum letzten Mal das Rathaus stürmen, zum letzten Mal Zunftmeisterempfang. Wehmut aber auch Erleichterung kommen dabei auf. Jetzt haben sie endlich Zeit, auch andere Fasnetstraditionen, wie im Schwarzwald, zu besuchen. Oder ihrer Lieblingsbeschäftigung in der fünften Jahreszeit nachgehen, nämlich um die Häuser ziehen und Spottlieder singen. Natürlich im Duett. Sie sind ein eingespieltes Team. Doch erstmal gibt es jetzt ein großes Dankesfest der Bockstallnarren für Zimmermann und Buchter.