Die Beachhandballerin und der Zehnkämpfer

Die Beachhandballerin Johanna Borrmann, der Zehnkämpfer Yannik Knobloch sowie die Handballmannschaft A-Jugend weiblich des TV sind Weingartens Sportler des Jahres. Jochen Kucera, der neue Vorsitzende des Sportverbandes, und Susanne Münz als Stellvertreterin des Oberbürgermeisters, haben die erfolgreichen Athleten bei einem coronabedingt kleinen Festakt im Kultur- und Kongresszentrum ausgezeichnet.

Die Sportlerin des Jahres Johanna Borrmann ist als erste Spielerin des TV Weingarten im Juni 2021 in den Beachhandball-Nationalkader des Deutschen Handballbundes berufen worden. Im Juli 2021 nahm sie an der U17-Beachhandball-Europameisterschaft im bulgarischen Varna teil und belegte mit ihrem Team den vierten Platz. Als Kind war Johanna Borrmann in einigen Weingartener Sportvereinen aktiv. Ihre Leidenschaft fand sie schließlich bei den Handballerinnen, bei denen sie nicht nur in meist zwei Teams gleichzeitig spielte, sondern es auch über die Bezirks- bis in die württembergische Auswahl schaffte. Seit circa drei Jahren betreibt Johanna Borrmann zusätzlich zum Spiel in der Halle Beachhandball. Die einst als Fun-Sportart praktizierte Sommervariante des Hallenhandballs wird inzwischen als ernstzunehmender Leistungssport beim DHB vorangetrieben. Johanna Borrmann steht im aktuellen U18-Beachhandball-Nationalkader und darf sich Hoffnungen auf eine Nominierung für die diesjährige U18-WM auf Kreta machen.

Der Sportler des Jahres Yannik Knobloch holte sich bei den Deutschen Meisterschaften 2021 in Wesel die Silbermedaille im Zehnkampf. Knobloch, geboren in Oklahoma (USA) und bis zu seinem 17. Lebensjahr dort aufgewachsen, stieß im Sommer 2018 zur Leichtathletik-Gemeinschaft Welfen. Als Sohn einer deutschen Mutter und eines amerikanischen Vaters betrieb in seiner High School verschiedene Sportarten, vor allem Basketball und Leichtathletik. 2019, nach einem halben Jahr Training, konnte er sich für die Deutschen Mehrkampf-Meisterschaften in Ulm qualifizieren und belegte Platz 8 in seiner Klasse. Dennoch spielte er im Herbst und Winter vorwiegend Basketball – mit dem Ziel, Bundesliga-Profi zu werden. 2020 trat er erneut zu den Deutschen Mehrkampf-Meisterschaften an und erreichte Platz 5 mit 6739 Punkten. Trotz coronabedingt schwieriger Trainingsbedingungen im Winter 2020/2021 steigerte Yannik Knobloch sich zusehends, so dass ihm schon beim Wettkampfauftakt in Bernhausen ein neuer persönlicher Rekord mit 6945 Punkten gelang. Weitere Bestleistungen in einzelnen Disziplinen folgten. Bei den Deutschen Meisterschaften im Junioren-Mehrkampf in Wesel erzielte Knobloch insgesamt 7134 Punkte und gewann die Silbermedaille im Zehnkampf.

Zur Mannschaft des Jahres gekürt wurde die Handballmannschaft A-Jugend weiblich des TV Weingarten, die bereits im fünften Jahr in Folge erfolgreich auf der Verbandsebene spielt und für ihre Konstanz ausgezeichnet wurde. Über die Jahre haben sich Talente aus der gesamten Region dem Team angeschlossen. Durch die erfreuliche Entwicklung kann der TV Weingarten den Handballhochburgen und Bundesliganachwuchsteams aus dem Raum Stuttgart/Göppingen die Stirn bieten. Mit dem Jahrgang 2003 verlassen nun einige Spielerinnen altersbedingt die Jugend. Längst haben sie aber bei den Damen des TV Weingarten Fuß gefasst und zählen dort schon zu den Stützen des Verbandsligisten.