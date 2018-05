Die Ankündigung ist das Beste bei der Rossbollen-Impro

„Rossbollenimpro“ heißt das Format der Improshnikovs, das die allseits bekannte und beliebte Improvisationstruppe alljährlich zum Blutfreitag abends im Kulturzentrum Linse auf die Bühne bringt. Allerdings hat am vergangenen Freitag ein deutlich dezimiertes Impro-Team gespielt. Unglücklich für das Stegreif-Spiel. Und leider mit wenig Unterhaltungswert für das kleine Publikum. Jutta Klawuhn und Alex Niess fehlten als sichere Bank.

Wenn einer wirklich Spaß hatte an diesem Impro-Abend, dann Uwe Rodi. Der sitzt hinter dem Klavier, aus dem er spontan immer wieder lustige, schwungvolle oder gruselige Töne herauskitzelt. Dabei beobachtet er seine Theaterleute und grinst eins ums andere Mal über beide sympathische Backen. Warum, bleibt unklar. Denn derweil nun ja, mühen sich ein durchaus nicht unerfahrener Walter Metzger an der Seite von Till Maurer, Mirijam Kessel und Britta Lutz (die sonst bei der Improtheatergruppe „Utobia“ agiert) durch den Abend. Und kuriose oder gar komische Einfälle sind am Freitag extrem selten.

Über weite Strecken hat das Impro-Theater Längen. Und das schließt einander ja per Definition schon fast aus. „Impro“ soll spontan und schnell und kann im besten Fall zum Schütteln lustig sein. Woran es schließlich hapert? Wer kann das schon so genau sagen. An den Stichworten aus dem Publikum jedenfalls nicht: Da soll Walter Metzger anhand der Reaktionen seiner Mitspieler im nagelneuen „Das-zu-spät-komm-Spiel“ erraten, dass der Sattler-Azubi Alex und mit einer hustenden Katze aufgewacht ist, sich bei der Fahrt zur Arbeit mit dem Auto überschlagen hat und schließlich mit der geplatzten Fruchtblase vor der aufgebrachten Chefin steht. Das hört sich nach extremer Herausforderung an, gelingt aber leidlich – auch deshalb, weil sich Mitspielerin Britta überhaupt nicht scheut, eine Position einzunehmen, die nichts anderes als eine gynäkologische Untersuchung vermuten lässt.

Überhaupt möchte man Britta Lutz gerne attestieren, dass sie ihr Schauspielhandwerk versteht und am Freitag wie das Heckenröslein wirkt, das gegen Giersch bestehen muss: Als Frau Lehmann – die Lehrerin mit Bastelfaible – kreiirt sie mit Till Maurer als Schüler Theo eine absurde Liebesgeschichte, die fetten Applaus bei den etwa 45 Zuschauern generiert. Aber dann wird es auch schon wieder gefühlt mühevoll. Zäh gar, als drei eigentlich unabhängige Szenen im Improvisationsspiel am Ende zusammen finden sollen. Da helfen dann auch streckenweise gute Ideen wie mit der türkischen Schnappschildkröte Ayse oder dem Gras/Joint fürs Pferd nicht viel. Und ein Kompensieren über Sex („Ich bums das Pferd“) erst recht nicht.

Angespannte Zuschauer

Wie Rossbollen-Impro-Neulinge das empfinden? Das Ehepaar aus Salem steht nicht für einen Kommentar zur Verfügung. Und Maria Stark – zum ersten Mal überhaupt beim Improvisationstheater – möchte am liebsten „gar nicht urteilen über Menschen, die Mut haben, sich auf einer Bühne zu präsentieren“, sagt sie diplomatisch. Aber genießen konnte sie den Abend nicht: „Ich hatte eine Grundanspannung, weil ich ständig dachte, gleich fällt ihnen gar nichts mehr ein“. Als Fazit bleibt nur zu sagen: Schade. Der Abend war der blumigen Ankündigung im Programmheft schlicht nicht würdig.