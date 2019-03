Die anarchische Lust an der totalen Befreiung

Ein paar Salven präziser Staccati zu Beginn, zwischen rhythmischen Fetzen, als wechselten die Vier gleich über in einen step dance. Geografisch eine kühle Mischung – Norwegen, Schweden, England, musikalisch aber gibt es keine Steigerung mehr -, die heißeste Band, die Jazztime für das Frühjahrsprogramm engagiert hat. Die Stücke im ersten Teil stammen von der CD „Pinball“. Das sind diese Kugeln in den Spielmaschinen, die einen, wenn man sich erst mal auf sie eingelassen hat, zum Wahnsinn bringen können und im Deutschen als Flipper bezeichnet werden.

Anton Eger benutzt seine drums, als hätte er fünf von diesen Dingern gleichzeitig zu manipulieren und ja, dieser Mann ist der reine Wahnsinn an schlagtechnischen Raffinements, die er zu rhythmischen Turbulenzen anhäuft, bricht und verflicht, als Provokationen kontrapunktisch gegen die Höhenflüge von Marius Neset an Sopran- und Tenorsaxofon stellt.

Und Marius Neset wiederum provoziert mit seinen linearen Eskapaden aus demselben Atem heraus. Ivo Neame an Piano und Keyboard (mit verblüffenden Effekten häufig beide parallel spielend) und Petter Eldh am Bass, alle tonalen Räume und Flächen zu überwinden. Bis alle vier, sich gegenseitig inspirierend, alle Regeln der Kontrapunktik gebrochen haben, und sie – jeder ein springender Quell – an leicht versetzten Tempi gewinnen, sich beflügelnd, ausbrechen in noch kühnere, riskantere Formen, in das Abenteuer ungezähmter musikalischer Improvisationen. Anarchische Lust an der Freiheit.

Und dennoch keine egomane Individualität, sondern ein faszinierender kollektiver Prozess. Diese Seite von Marius Nesets genialer Musikalität und Inspiration ist, auf sehr subtile Weise, eine „politische“ Musik, denn die Zahl der Länder und Kulturen, in denen die religiösen, ideologischen Fundamentalisten solche musikalischen „Explosionen“ an Sinnlichkeit, an Individualität verbieten, als dekadent, „fremd“, als gefährlich, da für alle Wahrheitsregime, unberechenbar, die nimmt weltweit beängstigend rasant zu.

Doch da ist auch die andere Seite von Marius Nesets Band: elegische, melodiöse Stücke, die Suche, Ruhe und Tiefe, nach innen gehend, um in sensiblen Phrasen, in musikalischen Mikrostrukturen, sich zur nächsten befreienden Bebop-Eruption zu formen.

Und dass diese komplexe, radikal authentische Art von Jazz den Großen Saal der „Linse“ mit einem begeisterten Publikum füllte, war ein ganz besonderer Erfolg für das mutige, das wieder mal großstädtische Programm von „Jazztime“.