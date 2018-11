Die Almhütte in Weingarten öffnet wieder

Wie in den Bergen: In der Innenstadt in Weingarten steht wieder eine Almhütte. Die Almhütte Weingarten hat dienstags bis freitags und sonntags von 16 bis 23 Uhr sowie samstags von 11 Uhr bis 23 Uhr in der Karlstraße im Rathaushöfle für einen vorweihnachtlichen Hüttenaufenthalt geöffnet, heißt es in einer Mitteilung. Platzreservierungen sind zum Teil noch möglich. Bewirtet wird die Almhütte über den Zeltverleih Buchter. Die kulinarischen Hüttenspezialitäten wie Kässpätzle und deftiges Hirschragout kommen vom Gasthof Bären, so die Mitteilung weiter. Studenten bekommen dienstag einen Studentenrabatt. Musikalisch wird der Hüttenaufenthalt an einzelnen Tagen von den sieben Schwoba plus Band aus Berg sowie Franziska Groß abgerundet. Außerdem findet bei der Almhütte auch in diesem Jahr wieder ein Christbaumverkauf statt. Reservierungen sind ab sofort unter www.weingarten-in.de möglich. Foto: Obser