Die 2. Mannschaft des Schachvereins verliert ihr erstes Spiel

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Obwohl der Schachverein Weingarten zum ersten Wettkampf der neuen Saison in der Bezirksliga nur mit sieben Spielern angetreten ist, weil gleich drei Stammspieler fehlten, hat die Mannschaft beachtliche 3,5 Brettpunkte erkämpft. Der Punkt an Brett 6 ging kampflos an Weiler. Pavel Sluka (3) und Josef Möhrle (1) waren ihren deutlich stärkeren Gegnern jeweils unterlegen. Dagegen konnten die beiden Ersatzspieler Anton Schneider (7) und Jörg Buchberger (8) jeweils mit einem Remis einen hervorragenden Einstand feiern und der Gegner von Hubert Müller (4) konnte sich mit einem Dauerschach ebenfalls in ein Remis retten. An Brett 2 erkämpfte sich Tobias Hagge einen deutlichen Material- und Stellungsvorteil mit drohendem Grundlinienmatt, was seinen Gegner zur Aufgabe zwang. Die längste Partie spielte Artur Kreuzer (5), der sein druckvolles Angriffsspiel mit viel Mühe und nervlicher Anspannung über die Zeitkontrolle retten konnte. Nach dem anschließenden Abtausch konnte sein Freibauer nicht mehr aufgehalten werden, weshalb seine Gegnerin die Partie auch aufgab. Der kommende Gegner ist Ende Oktober der Aufstiegsfavorit Leutkirch 1.