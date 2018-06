„Dicke Mädchen“: Linse lädtnächste Woche zum Filmgespräch ein

Einen Film mit 517,23 Euro produzieren und ins Kino bringen: Das geht. Das Resultat heißt „Dicke Mädchen“ und ist von morgen bis zum Mittwoch, 23. Januar, im Kulturzentrum Linse in Weingarten zu sehen. Und: Eine CinePhilo mit Regisseur und Hauptdarsteller gibt’s am Mittwoch, 16. Januar, im Anschluss an die 19-Uhr-Vorstellung (um etwa 21.15 Uhr). Es geht um zwei Männer, Sven und Daniel, deren Leben durch die Pflege von Svens demenzkranker Mutter gehörig durcheinandergewirbelt wird.

Mehr Infos im Netz unter www.dickemaedchen.com