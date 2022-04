Deutsche Schulbuchpreise am Seminar Weingarten

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Schöne Neuigkeiten vom Seminar für Ausbildung und Fortbildung der Lehrkräfte in Weingarten, Berufliche Schulen und Gymnasium: Beim seit 2012 alljährlich vom Leibniz-Institut für Bildungsmedien/ Georg-Eckert-Institut (GEI) vergebenen Preis „Schulbuch des Jahres“ konnten Seminarangehörige gleich mehrfach einen Platz auf dem Treppchen erringen: Einen 2. Preis erhielt zum einen Alexandra Köpf von der beruflichen Abteilung als Autorin des Englisch-Buches „Crossover“, zum anderen Markus Geiger von der gymnasialen Abteilung als Mitherausgeber des „Kursbuch Geschichte“. Doch es kommt noch besser: Herr Krüger aus der gymnasialen Abteilung konnte als Autor des Buches „Chemie Gesamtband 11-12“ sogar den 1. Platz erringen!

Die ausgezeichneten Bücher wurden in einem zweistufigen Auswahlverfahren ermittelt, an dem ExpertInnen aus Wissenschaft und Schulpraxis beteiligt waren. Seminarleiter Jan Wischmann äußert sich hocherfreut über diese Auszeichnungen: „Da das Institut gemeinsam mit der Bundeszentrale für politische Bildung unter der Schirmherrschaft der Kultusministerkonferenz HerausgeberInnen und AutorInnen für die Entwicklung und Umsetzung innovativer Schulbuchkonzepte auszeichnet, zeigen die Preise, dass wir als Seminar unserer Funktion als innovatives didaktisches Zentrum gerecht werden.“ Herr Goy, Leiter der gymnasialen Abteilung des Seminars, ergänzt: „Dass wir in gleich allen drei Kategorien – Sprachen, Gesellschaft und MINT – Preise erringen konnten für Bücher, die in besonderem Maße die Anforderungen an ein zeitgemäßes Lehrwerk erfüllen, didaktisch-methodisch sowie gestalterisch mutig voranschreiten und die Herausforderungen von kompetenzorientiertem Lernen aufnehmen, erfüllt uns mit Stolz, ist aber zugleich auch Ansporn, in diese Richtung voranzuschreiten.“