Deutsche Meisterschaft im Doppel-Minitrampolin in Weingarten

Während einige ihrer Vereinskollegen auf dem großen Trampolin trainierten, nahmen rund 15 Sportler des TV Weingarten in der Großsporthalle Aufstellung am Doppel-Minitrampolin. In dieser Variante richtet der TVW am Samstag die deutsche Meisterschaft aus. Zwei Weingartener gehen dabei mit Medaillenchancen an den Start.

Anlauf, Sprung auf das Gerät, Sprung auf dem Gerät, Sprung vom Gerät – so ist die Kurzfassung der Aufgaben am Doppel-Minitrampolin. Manche Athleten schaffen sogar Dreifachsalti auf dem Trampolin. „Solch eine Höhe würde ich nie schaffen“, meint Anne-Katrin Kubick. Dabei gehört auch die TVW-Sportlerin zu den besten Deutschen in dieser Sportart. Die 28-Jährige hat auf dem Doppel-Minitrampolin schon einige Erfolge gefeiert, unter anderem war sie 2012 schon deutsche Vizemeisterin auf diesem Gerät. 2010, damals fand die DM schon einmal in Weingarten statt, wurde sie Dritte. „Ich will unter die ersten drei“, sagt Kubick selbstbewusst. „Ich bin in Baden-Württemberg eine der besten in meiner Altersklasse.“ Kubick springt in der Altersklasse Turnerinnen, in anderen Sportarten spricht man dabei schlicht von den Frauen.

Keine Sprungwiederholungen

Ihr Teamkollege Moritz Mücke, der auch im Bundesligateam des TVW steht, geht bei den Turnern an den Start. Auch er hat einen klaren Wunsch: „Im Doppel-Mini ist alles möglich. Erst mal will ich natürlich ins Finale, dann wäre eine Medaille super.“ Die Medaillenziele können die Weingartener laut ihrer Trainerin Tanja Vidakovic erreichen. „Aber es muss alles passen“, sagt Vidakovic. „Landen die Sportler im roten Bereich, sorgt das für große Punktabzüge oder sogar für den Abbruch.“

In der Mitte des Trampolins ist eine größere, rot schraffierte Fläche. Nach dem Anlauf springen die Turner zunächst in den vorderen Bereich des Trampolins, dann in den hinteren. Dort wird ein Element gezeigt und wieder im Tuch gelandet, danach gibt es ein Element als Abgang in die Weichbodenmatte. „Wichtig sind Schwierigkeit und Haltung“, sagt Kubick. Zwei Durchgänge gibt es im Vorkampf, die besten acht qualifizieren sich in den Altersklassen für das Finale. Ganz wichtig: „Es darf keine Sprungwiederholungen geben“, sagt Kubick. Das Element auf dem Trampolin und das Element als Abgang dürfen weder im Vorkampf noch im Finale identisch sein, sonst gibt es Abzüge.

Neben Kubick und Mücke starten für den TVW noch die Nachwuchsturner Marie Mayer und Mara Herter (Jugend 11-12) sowie Benjamin Eyrich (Jugend 13-14). Für diese drei ist es die erste Teilnahme an einer deutschen Meisterschaft im Doppel-Minitrampolin. Insgesamt sind am Samstag in Weingarten knapp 200 Sportler am Start.