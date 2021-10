Derbyzeit für Handballerinnen aus Weingarten und Wangen

Die Handballerinnen des TV Weingarten freuen sich in der neuen Liga auf ein Derby. In der Verbandsliga hat der TVW die MTG Wangen zu Gast. Der TSB Ravensburg hofft in der Bezirksliga auf den ersten Sieg der Saison.

Frauen-Verbandsliga: TV Weingarten – MTG Wangen (Sa., 18 Uhr, Großsporthalle Weingarten). – Derbyzeit in der Handball-Verbandsliga: Die MTG Wangen ist zu Gast beim TV Weingarten. Die MTG gewann vergangene Woche 31:26 gegen den SC Lehr und hatte in Rückraumspielerin Janika Schwanninger mit zehn Treffern die beste Spielerin des dritten Spieltags der Verbandsliga. Wangens Linksaußen Katrin Aumann und Kreisläuferin Johanna Becker spielten vor einigen Jahren noch für den TVW und hatten mit neun Treffern ebenfalls maßgeblichen Anteil am Sieg gegen Lehr – es war für Wangen der erste Sieg im zweiten Saisonspiel. Mit 4:2 Punkten sind die Weingartenerinnen als Aufsteiger laut Trainer Lars Gmünder im Soll, dennoch soll im Derby der dritte Sieg in Folge eingefahren werden. Die TVW-Spielerinnen müssen die Anspiele der MTG an den Kreis unterbinden und die Räume von Schwanninger eingrenzen.

Bezirksliga: HSG Langenau/Elchingen II – TSB Ravensburg (So., 15.15 Uhr). – Die Rams haben bei der HSG Langenau/Elchingen II die Chance, den unglücklichen Saisonstart (nur ein Punkt aus drei Spielen) vergessen zu machen. Das wird jedoch nicht leicht, denn die HSG hat bei ihrem bislang einzigen Spiel bei Ligafavorit Lustenau lange mitgehalten (27:33). Die Rams um Spielertrainer Maximilian Ober müssen stabil in der Abwehr agieren und vorne viel effektiver sein. Zu viele freie Würfe wurden bisher vergeben.