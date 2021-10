Derbystimmung kommt beim SV Weingarten erst gar nicht auf

Aus den vergangenen fünf Spielen gegen den SV Weingarten hat der TSV Eschach nur zwei Punkte holen können. Am Samstag (15 Uhr, Lindenhofstadion) ist das Team von Trainer Philipp Meißner aber klarer Favorit gegen den weiter punktlosen Tabellenletzten der Fußball-Landesliga.

Beim SVW hatte sich Trainer Markus Giuliani zuletzt eigentlich sichtbare Zeichen eines Aufwärtstrends erhofft. „Wir hatten in Mietingen nahezu alle Spieler an Bord“, meint der Trainer. Nicht, dass Giuliani einen Sieg angepeilt hätte – aber schon einen anderen Auftritt, als ihn sein Team dann beim Tabellenzehnten abgeliefert hat. Am Ende stand ein 0:8 auf der Anzeigentafel. „Das war ein Systemausfall in allen Belangen“, analysiert Giuliani nüchtern. „Wie bei Facebook am vergangenen Montag.“ Tiefer will der Trainer gar nicht in die Analyse einsteigen. „Es ist eben einfach passiert. Die hohe Niederlage gegen Laupheim zum Beispiel konnte man ja noch plausibel erklären angesichts der Stärke des Gegners und des Fehlens vieler Spieler bei uns.“

Gegen Eschach wollen es die Weingartener wieder besser machen. Dass es gegen ein Team aus der Nachbarschaft geht, spielt keine Rolle – Derby-Stimmung will erst gar nicht aufkommen. „In unserer Situation ist es unerheblich, wer der Gegner ist“, meint Giuliani, in dessen Kader es noch ein Fragezeichen gibt. Noch hat der SV Weingarten kein offizielles Urteil bezüglich der Roten Karte von Marcel Bachhofer von vor zwei Wochen in der Partie gegen den FV Bad Schussenried bekommen.

Dasselbe gilt für den TSV Eschach: Die Eschacher warten noch auf das Urteil im Fall Leon Dokland, der vor zwei Wochen in Trillfingen – offenbar nach Kommunikationsproblemen – des Platzes verwiesen worden war. Doklands Position im Sturmzentrum hatte gegen den SV Heinstetten Sebastian Sprenger eingenommen – und im Verbund mit Max Bröhm und Fabian Elshani insbesondere in Halbzeit eins eine starke Leistung gezeigt. Nach 65 Minuten hatte Trainer Meißner seinen Stürmer ausgewechselt – der war am Vortag nämlich noch beim Ravensburger Stadtlauf gestartet. „Zehn Kilometer in 44 Minuten“, berichtet Meißner, der Sebastian Sprenger und seinen Bruder David – Innenverteidiger beim TSV – eher zufällig im Starterfeld des Laufevents entdeckt hatte. Die eigenwillige Interpretation von Vorbereitung auf ein Landesligaspiel nimmt der Trainer seinen Jungs aber überhaupt nicht krumm – da schwingt eher Anerkennung mit: „Das sind Maschinen.“

Die bekamen auch in der aktuellen Trainingswoche keine Schonung: Meißner zog mit seinem Trainerteam die Zügel an. Ein klares Zeichen an die Spieler: „Auch wenn es ,nur’ gegen Weingarten geht, müssen wir gerade in diesem Spiel 100 Prozent geben.“ Meißner weiß sehr wohl, wie undankbar eine Partie gegen einen Gegner ist, der bisher in der Saison noch keinen Fuß auf den Boden bekommen hat: „In so einem Spiel kann man nur verlieren – schon wenn du nur Unentschieden spielst, ist das eine Niederlage.“ Das Mittel? „Hart arbeiten“ und darauf vertrauen, dass die Kreativen – allen voran Bröhm und Elshani – mit ihrer Stärke im Eins-gegen-eins Lücken im Weingartener Abwehrbollwerk finden. In Linus Kleb wird ein wichtiger Antreiber aus privaten Gründen fehlen – weil in Dokland und dem angeschlagenen Manuel Ruess Alternativen fehlen, wird sich Meißner auf der Sechs etwas Neues einfallen müssen: Julian Jehle ist der heißeste Kandidat für die Position neben Julian Frommherz.