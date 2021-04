Der Weingartener Vorzeigepolizist verabschiedet sich

Zu Harald Wanners coronakonformer Verabschiedung im Weingartener Amtshaus kamen einige Wegbegleiter, um ihn zumindest im kleinen Rahmen in den Ruhestand zu schicken. Dabei hielt Polizeipräsident Uwe Stürmer eine Laudatio. Dabei hob er die vielen Qualitäten Wanners hervor. „Du warst ein Vorzeigepolizist mit Herz und Verstand“, sagte Stürmer. „Du hast im Grunde keine natürlichen Feinde.“

Ähnlich überschwänglich übernahm Oberbürgermeister Markus Ewald. „Es ist immer der Mensch, der den Unterschied macht. Und Sie haben immer den Unterschied gemacht“, sagte er. Dabei hob Ewald die enge Verbindung zu Weingarten sowie die lösungsorientierte, unkomplizierte und vorurteilsfreie Art hervor. „Sie haben Weingarten immer geliebt. Man hat immer ihr Herz gespürt.“

Und auch Revierleiter Nicolas Riether fand warme Worte für seinen scheidenden Vize. Die Zusammenarbeit habe sich stets so persönlich wie das Miteinander im Streifenwagen angefühlt. „Wir waren eine Gefahrengemeinschaft, in der man sich weit über das Dienstliche hinaus unterhalten hat“, so Riether. Es habe nicht viel zur Vaterfigur gefehlt. Daher versprach er: „Wir werden alles tun, um deine Stadt vor Schaden zu bewahren.“