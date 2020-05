Wer Kontakt mit dem Hospiz Ambulant aufnehmen möchte, hat folgende Möglichkeiten: Persönlich in der Vogteistraße 5 in Weingarten am Montag von 16 bis 18 Uhr, am Mittwoch von 11 bis 13 Uhr und am Donnerstag von 11 bis 14 Uhr und nach Vereinbarung. Telefonisch steht der Hospizdienst unter 0751/18056382 und 0160/ 96207277 zur Verfügung. Es wird darum gebeten, auch auf den Anrufbeantworter zu sprechen. Oder aber Sie schreiben eine E-Mail an: info@hospizbewegung-weingarten.de (sz)