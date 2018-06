„Der Teufel hasst es, auf Leserreise zu sein“

Wenn Thea Dorn demnächst in das Kulturzentrum Linse kommt, um aus ihrem Roman „Die Unglückseligen“ zu lesen, hat sie auch ihre Wanderstiefel im Gepäck. Sollte das Wetter mitspielen, plant die Schriftstellerin nämlich, „wenigstens ein winziges Stückchen Oberschwabens zu erwandern“. Im Ohr haben möchte sie bei diesem Spaziergang „Musik in oberschwäbischen Klöstern“, die ihr Martin Walser einmal in die Hand gedrückt hat – das hat sie vorab im Interview mit Julia Marre verraten.

Frau Dorn, beim Schreiben Ihres Romans „Die Unglückseligen“ sprechen Sie sich Passagen laut vor und sind auch oft in Zwiegespräche mit Faust getreten. Haben Sie heute schon eine teuflische Stimme in Ihrem Kopf gehört?

Leider nein. Meine Figuren neigen zu Eifersucht, sie haben’s nicht gern, wenn ihre Schöpferin sich nicht mehr ausschließlich ihnen widmet. In den vier Jahren, die ich an dem Roman gearbeitet habe, gab es immer wieder Phasen, in denen ich wochenlang kaum vor die Tür gegangen bin. Das waren die Zeiten, in denen sie am Muntersten mit mir geplaudert haben.

Wann hat der Teufel denn aufgehört, mit Ihnen zu sprechen?

Ich glaube, er hasst es, auf Lesereise zu sein. Jeden Morgen versuche ich ihm klarzumachen: Mephi, komm, ist doch eigentlich schön, und insgeheim genießt du es doch, wenn Menschen dir zuhören. Aber nichts. In jedem Hotelzimmer hockt er oben auf dem Schrank, schaut mir beim Kofferpacken zu und zieht seinen Flunsch.

560 Seiten stark ist die Geschichte, die von der Molekularbiologin Johanna Mawet und dem 1776 geborenen, unsterblichen Physiker Johann Wilhelm Ritter handelt. Mawet möchte Tod und Sterblichkeit abschaffen – und Ritter möchte eigentlich nur sterben. Zum Schreiben des Romans sind Sie jahrelang in diese Story eingetaucht. Wie ist es für Sie, beim Fertigstellen der letzten Buchseite aus einer solch dichten Geschichte wieder aufzutauchen?

Eine Geschichte loszulassen, ist immer schwer. Während ich an einem Roman schreibe, ist dieser Roman mein Leben. Und im Fall der „Unglückseligen“ war es ein besonders aufregendes, extremes Leben. Wenn ich ehrlich bin, trauere ich noch immer der Zeit hinterher, in der ich wusste: Nach dem Aufstehen brauche ich keine Sekunde nachzudenken, was heute ansteht, sondern es zieht mich sofort an den Schreibtisch, weil alle Gedanken, die bewussten und die unbewussten, so von der Geschichte erfüllt sind, dass ich ohnehin nichts anderes machen kann als weiterzuschreiben.

Von einer der Hauptfiguren, dem von Unsterblichkeit regelrecht geplagten Johann Wilhelm Ritter, sind Sie besonders angetan. Warum?

Ritter ist für mich ein typischer Vertreter der frühen deutschen Romantik, jener wilden Zeit am Ende des 18. Jahrhunderts. Er war in jeder Hinsicht ein maßloser Charakter: Als Elektrizitätsforscher hat er sich wochenlang in seine Arbeit versenkt und nicht davor zurückgeschreckt, brachiale Versuche am eigenen Leib durchzuführen. Als Naturphilosoph hat er sich in poetischen Träumereien über das „Alltier“ und die „Weltseele“ verloren. Und wenn er ausnahmsweise mal Geld hatte, hat er sich tagelang betrunken. Der echte Ritter ist 1810, im Alter von 33 Jahren, elend gestorben. Mich haben schon immer diese Selbstverausgaber fasziniert, die nicht darüber nachdenken, wie sie sich möglichst gut schonen, sondern die radikal für etwas brennen. Ohne Rücksicht auf Verluste. Bereits seinen damaligen Zeitgenossen war Ritter suspekt, Goethe etwa hat sich nach anfänglicher Bewunderung pikiert von diesem Radikalinski abgewandt. In unserer weichgespülten Wellness-Ära wird einer wie Ritter endgültig zur Provokation.

Weshalb besetzen Sie die erdachte Geschichte mit solch einer einstmals real existierenden Person?

Mir hilft es, wenn ich reales Material habe, das ich gewissermaßen als Sprungbrett zum Losfabulieren benutzen kann. Außerdem hatte ich mich während der Arbeit an meinem vorletzten Buch so sehr in das Deutschland von 1800 verliebt, dass mir klar war, ich will als nächstes einen Roman schreiben, in dem diese Epoche eine entscheidende Rolle spielt.

Und wie sind Sie dann ausgerechnet auf Ritter gekommen?

Er hätte mir bei meinen Recherchen zu „Die deutsche Seele“, dem eben erwähnten Buch, zwar begegnen können, hat er aber leider nicht getan. Erst der fabelhafte Archivar des Freien Deutschen Hochstift in Frankfurt hat mich auf seine Fährte gebracht. Ich war dort, um mir für einen Vortrag Eichendorff-Handschriften anzuschauen, und dabei habe ich erwähnt, dass ich zunehmend verzweifelt auf der Suche nach einem Mann bin, der folgende Kriterien erfüllt: um 1770 herum geboren, mit den frühen Romantikern verbandelt, gern ein Naturwissenschaftler und gleichzeitig so abgründig, dass man ihm zutraut, mit dunklen Mächten im Bunde gestanden zu haben. Daraufhin fragte mich der Archivar wie aus der Pistole geschossen: Kennen Sie Ritter? Ich spüre jetzt noch die Schauer, die mir den Rücken runtergelaufen sind, als ich dann das erste, kurze Portrait eines Zeitgenossen über Ritter gelesen habe. Gespenstisch, wie perfekt er meinen Steckbrief erfüllt hat.

