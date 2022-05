Der SV Weingarten telefoniert seine Spielerliste ab

Der SV Weingarten muss am Sonntag um 15 Uhr beim SV Dettingen antreten. Für die Weingartener hat sich in der Abstiegsrunde der Fußball-Landesliga nichts an ihrer schwierigen Personalsituation geändert: Trainer Bernd Seiler muss wieder improvisieren.

Die A-Jugend spielt zwar am Samstag, „aber dort ist die Personaldecke auch dünn“, meint Seiler. „Wenn wir Glück haben, bekommen wir vielleicht einen der Jungs als Verstärkung.“ Sicher ist also nichts bis kurz vor Anpfiff – nur eines: „Wir werden antreten“, legt sich der Trainer fest. „Wir haben alle abtelefoniert, wo vielleicht noch ein Spielerpass vorhanden ist.“

Immerhin: An das Hinspiel hat man in Weingarten gute Erinnerungen. Der SVW gewann die Partie durch zwei Tore von Joshua Stoll und eines von Robin Kny mit 3:2. Seinerzeit war die Mannschaft unter Interimstrainer Niko Bruno leicht im Aufwind. Aber der Sieg gegen Dettingen bedeutete bis heute die einzigen drei Punkte, die die Weingartener in dieser Saison geholt haben.