Der SV Weingarten spielt gut – verliert aber wieder

Der SV Weingarten hat beim FV Rot-Weiß Weiler mit 1:4 verloren. Um ein Haar wären der neue Trainer Nico Bruno und sein Team in der Fußball-Landesliga allerdings mit einer Führung in die Pause gegangen.

Nominell war’s ein 3-5-2, de facto eine Fünferkette, mit der Bruno seine Mannschaft in das Auswärtsspiel im Allgäu schickte – Ibrahima Diallo links und Christoph Vossler rechts waren viel in der Defensive gebunden. Gut verteidigen und nicht kopflos, sondern geplant umschalten – das war die Kurzfassung von Brunos Plan. Dieser Plan ging gleich in der siebten Minute auf: Marcel Bachhofer brachte sein Tempo ins Spiel und flankte scharf nach innen, wo Sturmkollege Felix Margreiter das 1:0 erzielte.

Dass Weiler offensiv viel Qualität hat, war auch dem SVW klar. Die Defensive der Weingartener hielt aber gut dagegen und Sebastian Segbers sein Tor 45 Minuten lang sauber. Dass Brunos Team das 1:0 nicht in die Pause brachte, lag an einem von Pirmin Fink direkt verwandelten Freistoß in der Nachspielzeit von Halbzeit eins.

Im zweiten Durchgang schwanden bei den Weingartenern mehr und mehr die Kräfte. Der SVW schaffte es nicht mehr, den Weg von Weiler – übers Zentrum auf die Außen und dann den Strafraum gut besetzen – dauerhaft zu unterbinden. Das resultierte im 2:1 und 3:1 von Raimond Hehle. Oskar Eriksson traf schließlich mit der letzten Aktion per Freistoß zum 4:1-Endstand für Weiler. Nico Bruno war nach seiner Premiere an der Seitenlinie des SV Weingarten keineswegs unzufrieden: „Die Jungs haben viel investiert. Das war die beste Saisonleistung der Mannschaft – wir haben auch vom Gegner viel Anerkennung bekommen.“