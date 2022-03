Der SV Weingarten spielt als Letzter beim Vorletzten

Der SV Weingarten schließt die Landesliga-Hinrunde am Samstag (15 Uhr) mit dem Nachholspiel beim SV Heinstetten ab. Es ist das Duell des Tabellenvorletzten gegen den Tabellenletzten.

Dabei ist der Landesligazug für den SV Weingarten längst abgefahren – der Weg geht am Ende der Saison in die Bezirksliga. Die Heinstettener werden sich dagegenstemmen, dass sie bereits zum Ende der Hinrunde das gleiche Schicksal ereilt. Gerade mal elf Punkte hat der SVH nach 18 Spielen. Noch steht zwar nicht fest, wie viele Mannschaften direkt in die Bezirksliga müssen, aber bei der regulären Zahl von sechs Absteigern hätte Heinstetten bereits neun Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz. Da ist ein Heimsieg gegen das Schlusslicht Pflicht, wenn die Chance auf den Klassenerhalt am Leben gehalten werden soll.

Solchen Druck hat der SV Weingarten nicht. Die Antworten von Trainer Bernd Seiler auf die Frage nach der Zielsetzung für die Partie ist denn auch sehr diplomatisch: „Wir wollen natürlich wenn möglich etwas mitnehmen aus Heinstetten.“ Wie schon Fabian Hummel vor einer Woche den FV Ravensburg II stellt auch Bernd Seiler sein Team nicht auf Tiki-taka ein: „Die Platzbedingungen sind in Heinstetten sicher sehr schwierig“, meint Seiler. „Wir werden uns auf lange Bälle einstellen – Kurzpass wird dort nicht die Lösung sein.“ Personell entspannt sich die Lage indes beim SVW: „Dorian Bardhi, Joshua Stoll, Hadi Tfaily und Jan Gwozdz waren wieder im Training“, berichtet Seiler. Auch Manuel Störkle ist nach seiner Verletzung zurück. Sorgen bereitet dem Trainer eher seine Offensivabteilung: In Sinan Birinci und Marcel Bachofer fehlen zwei Angreifer. Den schnellen Bachhofer plagen immer noch die Adduktoren. Rückkehrer Birinci ist privat verhindert.