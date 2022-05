Der SV Weingarten ist stabiler, aber dennoch klar unterlegen

Der SV Weingarten hat sein Heimspiel gegen den TSV Straßberg mit 0:4 verloren. Die Weingartener waren gegenüber dem 0:8 in Eschach zwar stabiler, unterm Strich aber dennoch klar unterlegen. Zwei Spieler in der Startelf und die komplette Vier-Mann-Bank aus der zweiten Mannschaft – so löste der SV Weingarten seine akuten Personalprobleme. Nach seinem Mittelfußbruch zum ersten Mal wieder dabei war Saikou Drammeh. Der Stürmer ist natürlich noch nicht wieder im Vollbesitz seiner Kräfte, war mit seiner individuellen Klasse aber eine echte Belebung für das Offensivspiel des SVW.

Trotzdem war der TSV Straßberg von Beginn an das dominierende Team. „Es war zu sehen, dass das eine gewachsene Mannschaft ist mit funktionierenden Automatismen“, sagte Weingartens Trainer Bernd Seiler. „Das fehlt uns leider komplett“ – und mit Blick auf die mitunter maue Trainingsbeteiligung: „Wir haben gar nicht die Möglichkeit, so etwas einzustudieren.“

Die Straßberger gingen in der 14. Minute in Führung. Sven Heckendorf war nach einem Steckpass durch und überwand Sebastian Segbers im Weingartener Tor. SVW-Trainer Seiler hatte den Torschützen allerdings im Abseits gesehen: „Das war sicher ein Meter.“ Dem 2:0 von Franz Hahn ging in der 28. Minute ein Fehler von Weingartens Verteidiger Manuel Störkle voraus.

Auch im zweiten Durchgang blieb Straßberg spielbestimmend. In der 55. Minute war Thomas Rösch rechts durch und fand mit einem präzisen Querpass Heckendorf, der links am Fünfmeterraum seinen zweiten Treffer erzielte. Wenig später blieb Weingartens Jakob Ruchti nach einem Zweikampf mit einer Knieverletzung liegen – der zentrale Mann in der Dreierkette musste ausgewechselt werden. Bernd Seiler stellte auf eine Viererkette um – dem Trainer schwante Böses: „Das sah nicht gut aus.“

Beim SVW schwanden jetzt zusehends die Kräfte – Straßberg gelang allerdings nur noch das 4:0 durch einen präzisen 20-Meter-Schuss von Heckenberger neben den aus seiner Sicht linken Pfosten. Auf der anderen Seite hatte Drammeh nach einem Abwehrfehler des TSV die Chance zum Ehrentreffer, traf aber in der 86. Minute nur den Pfosten.