Der SV Weingarten geht mit gesundem Humor in den Neuaufbau

Die Weingartener haben eine harte Hinrunde in der Landesliga hinter sich: Drei Punkte aus 16 Spielen, 7:73 Toren – die Mannschaft ist abgeschlagen Letzter. „Meister werden wir nicht mehr“ – Bernd Seiler geht seine neue Aufgabe an der Seitenlinie mit einer gesunden Portion Humor an. Der SV Weingarten startet am Samstag (14 Uhr) gegen den SV Kehlen ins neue Fußballjahr – gespielt wird in Oberzell.

Eine Spaßveranstaltung soll der Rest der Saison beim SVW aber keineswegs werden: Seiler will mit seinem Team hart daran arbeiten, eine Basis für einen Neuaufbau in der kommenden Saison zu legen – der realistischerweise in der Bezirksliga stattfinden wird. Dafür hat der neue Trainer in der Vorbereitung schon einige Kräfte aus der U19 nach oben gezogen: Theodor Hangleiter, Luis König, aus der zweiten Mannschaft Niklas König – das sind Spieler aus dem eigenen Nachwuchs, auf die die Weingartener setzen wollen. Ein weiterer – Elias Pfizenmaier – hat vor der Winterpause bereits dreimal Landesligaluft geschnuppert.

Bernd Seiler ist eine Interimslösung – nur unter dieser Voraussetzung hat er den Job überhaupt angenommen: „Das Kapitel Trainer war eigentlich abgeschlossen“, meint Seiler. „Dass ich diese Aufgabe übernommen habe, ist ein Freundschaftsdienst.“ Vor allem mit SVW-Geschäftsführer Thomas Bußjäger verbindet ihn die gemeinsame Fußballzeit. „Der Verein ist auf einem guten Weg, was die Strukturen und die Leute in den wichtigen Funktionen anbelangt. Man arbeitet zusammen und zieht an einem Strang. Da war ich gerne bereit mitzuhelfen“, sagt Seiler.

Die Weingartener haben Sinan Birinci vom FC Dostluk Friedrichshafen zurückgeholt. Armin Alvari hat sich dem SV Mochenwangen angeschlossen, einen Exodus hat es nach der schweren Hinrunde aber nicht gegeben. Nur Christoph Vossler hat der SV Weingarten vorübergehend verloren – er absolviert ein Auslandssemester.

„Der Zusammenhalt in der Mannschaft ist tipptopp, das sind gute Jungs“, berichtet Bernd Seiler, der auch nach der Saison kein Auseinanderbrechen sieht: „Die Gespräche wurden bereits geführt.“ Seiler will im Rest der Spielzeit den Weg fortführen, den Nico Bruno in seiner Phase als Interimstrainer kurz vor der Winterpause begonnen hat: Nicht zu defensiv stehen, sondern den Gegner mit Offensivaktionen vom eigenen Tor weghalten – das wird die Devise sein. Was ja auch Sinn macht: Bruno wird die Mannschaft in der kommenden Saison wieder als Trainer übernehmen.

Die Ergebnisse der Vorbereitung deuten immerhin an, dass der SV Weingarten die richtige Basis hat: Von den fünf Testspielen gegen Gegner aus niedrigeren Ligen haben die Weingartener nur das gegen den TSV Tettnang verloren – und zwölf Tore erzielt. Für die Partie am Samstag in Oberzell gegen Kehlen wünscht sich Bernd Seiler, dass sein Team der Robustheit des Gegners etwas entgegensetzt: „Das ist eine reife Landesligamannschaft, die sich zuletzt immer wieder im Abstiegskampf behauptet hat.“