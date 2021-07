Der SV Weingarten geht dezimiert ins erste Pflichtspiel

Der SV Weingarten steigt am Mittwoch (19 Uhr, Lindenhofstadion) in den württembergischen Fußball-Verbandspokal ein. Zu Gast ist der Landesligakonkurrent TSV Riedlingen. Beide Mannschaften hatten in Runde eins ein Freilos. Die Voraussetzungen beim SVW sind allerdings nicht gut.

„Wir freuen uns auf das erste Pflichtspiel“, sagt Markus Giuliani vor seiner Premiere als Cheftrainer – Giuliani war unter seinem Vorgänger Thomas Lupfer Co-Trainer. Der Gegner allerdings ist gleich eine harte Nuss: Der TSV Riedlingen beendete die abgebrochene und annullierte Landesligasaison 2020/21 punktgleich mit dem FC Albstadt auf Rang zwei – und das als Aufsteiger.

Zum Aufeinandertreffen der beiden Gegner kam es in der vergangenen Saison aber nicht – die Partie war just für den ersten Spieltag nach dem Saisonabbruch angesetzt. Trotzdem sind die Qualitäten des TSV natürlich auch in Weingarten bekannt: „Die Riedlinger sind sehr offensivstark und haben eine eingespielte Mannschaft“, sagt Giuliani über den Gegner. „Sie sind in der Landesliga einer der Favoriten auf die Meisterschaft und auch klar der Favorit gegen uns.“

Die Weingartener gehen mit einer echten Hypothek in die Partie: Giuliani stehen nur sieben Feldspieler aus seinem eh schon dünnen Kader zur Verfügung: Urlaub, Schicht am Mittwochabend, Verletzungen und Impfungen begrenzen die Möglichkeiten des Trainers auf ein Minimum: „Mehrere Spieler aus Team zwei werden aufrücken – aber ich werde wohl nur einen oder maximal zwei Ersatzspieler zur Verfügung haben.“

Die Konsequenz: „Wir werden gegen Riedlingen sicher nicht mit Offensivfußball glänzen.“ Tore verhindern und so lange wie möglich die Null halten – das ist die Devise für die Mannschaft um Lukas Margreiter. Der neue Kapitän hat als einer der wenigen Leistungsträger dem SVW nach der vergangenen Saison nicht den Rücken gekehrt. Auf das Tor der Weingartener wird einiges zurollen: Die Riedlinger glänzten in den elf Spielen der vergangenen Saison mit einem Schnitt von mehr als drei Treffern pro Partie und haben in ihren sechs Vorbereitungsspielen schon wieder 24 Treffer erzielt. Beim SV Weingarten hingegen läuft es bisher nicht: Alle drei Vorbereitungsspiele gegen Bezirksligisten gingen verloren – ohne ein einziges Tor des SVW.