Der SV Weingarten feiert den ersten Saisonsieg

Der SV Weingarten hat in der Fußball-Landesliga mit 3:2 gegen den SV Dettingen gewonnen. Im zweiten Spiel unter Interimstrainer Nico Bruno holten die Weingartener ihre ersten Punkte.

Auf dem Weingartener Kunstrasen hatten die Hausherren die erste große Chance des Spiels: In der vierten Minute war Felix Margreiter durch und passte zu seinem Sturmpartner Marcel Bachhofer – der scheiterte aber freistehend an Dettingens Torwart Julian Schütz. Kurz darauf hatten die Dettinger doppelt zu leiden: Schiedsrichter Max Angenendt wertete einen Zweikampf, in den Weingartens Saikouh Drammeh mit gestrecktem Bein ging, als Foul an Drammeh. Gegenspieler Timo Ehlert war zunächst wieder auf den Beinen und realisierte erst später, dass er von Drammehs Stollen eine tiefe Fleischwunde unterhalb des Knies davongetragen hatte. Ehlert musste per Krankenwagen abtransportiert werden.

So dauerte es eine ganze Weile, bis Joshua Stoll den Freistoß ausführen konnte. Das aber mit durchschlagendem Erfolg: Stoll zirkelte den Ball über die Mauer ins Tor. Ein Dettinger war noch bei Stolls Anlauf zurückgelaufen und irritierte damit wohl seinen Torhüter Julian Schütz, der auch im weiteren Verlauf der Partie kein sicherer Rückhalt war.

Von Sicherheit waren auch die Weingartener in Halbzeit eins weit entfernt: Der SVW leistete sich mehrere gefährliche Abspielfehler und konnte sich bei Torhüter Sebastian Segbers bedanken, der viermal im Eins-gegen-Eins die Ruhe behielt. Den Ausgleich kassierten die Weingartener trotzdem: Nach einem Eckball war in der 29. Minute Timo Schwob per Kopf zur Stelle.

In Halbzeit zwei präsentierte sich der SV Weingarten stabiler. In der 53. Minute zündete Bachhofer seinen Turbo, den Pass von der rechten Seite ins Zentrum konnte ein Dettinger gerade noch vor Felix Margreiter wegspitzeln. Wenig später gingen die Weingartener trotzdem erneut in Führung: In der 59. Minute köpfte Stoll einen von links lang an den zweiten Pfosten getretenen Eckball aus kurzer Distanz zum 2:1 ein. In der 68. Minute waren die ersten Punkte für den SVW tatsächlich zum Greifen nahe: Robin Kny traf mit einem Gewaltschuss aus der Distanz zum 3:1. Praktisch im Gegenzug kam Dettingen aber wieder heran: Über rechts, wo Schwob schon davor mehrfach durchgebrochen war, lief die Vorbereitung – Spielertrainer Oliver Wild ließ Segbers mit seinem Kopfball keine Chance.

Dettingen war jetzt zwar bemüht, den Ausgleich zu erzielen – in einer zerfahrenen und von vielen Fouls geprägten Schlussphase brachten die Gäste aber nicht mehr als eine Halbchance durch einen Kopfball von Alexander Mayer zustande. Die Weingartener verteidigten ihren knappen Vorsprung mit viel Einsatz bis zum Schlusspfiff. „Ich bin extrem stolz auf die Jungs – das war ein Sieg des Willens“, meinte Bruno nach dem ersten Saisonsieg. „In Halbzeit eins wollten wir sogar zu viel – die zweite Halbzeit war dann viel besser.“ Der SVW-Interimstrainer fügte hinzu: „Ich denke, da ist noch mehr drin – wir haben noch Luft nach oben.“