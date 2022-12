Der Nikolaus besucht Flüchtlingsheime in Weingarten

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Wie schon seit vielen Jahren hat Erika Eichwald auch dieses Jahr am zweiten Advent wieder einen Besuch vom Nikolaus in den Flüchtlingsunterkünften in Weingarten organisiert. Begleitet wurde sie dabei außer vom Nikolaus und seinem Knecht Ruprecht noch von zwei Posaunenbläsern, die die Besuche mit weihnachtlicher Musik umrahmten.

Kaum war der Nikolaus an einem der Flüchtlingsheime eingetroffen, strömten die Kinder, und auch einige Erwachsene, neugierig herbei. Die insgesamt 98 Kinder aus Ländern wie Georgien, Afghanistan, Syrien oder dem Irak freuten sich über die liebevoll zusammengestellten kleinen Geschenke und die Weihnachtlieder und feierten gemeinsam mit ihren Eltern fröhlich den Besuch des Nikolaus.

Ermöglicht wurde diese Aktion dank der Spenden einer Privatperson, des dm-Marktes in Weingarten und der finanziellen Unterstützung durch die Bürgerstiftung Weingarten.