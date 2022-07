Der Medaillentraum im Sand geht für Johanna Borrmann nicht in Erfüllung

Johanna Borrmann ist schon seit einigen Tagen wieder zu Hause, die Erlebnisse bei der U18-Weltmeisterschaft im Beachhandball werden die 17-Jährige aber noch länger in Erinnerung bleiben. „Gegen die besten Spielerinnen deines Jahrgangs bei einer Weltmeisterschaft anzutreten ist schon etwas ganz Besonderes“, sagt Johanna Borrmann über die WM auf Kreta. „Natürlich hatten wir als EM-Vierter mit einer Medaille gerechnet“, meint die 17-jährige Schülerin des Bildungszentrums St. Konrad. „Aber bei einer WM und insbesondere im Beachhandball liegen Sieg und Niederlage oft sehr nahe beieinander.“

Nach einer souveränen Vor- und Hauptrunde mit fünf Siegen in sechs Spielen war die Euphorie im Lager der deutschen U18 groß. Der 2:0-Sieg nach Sätzen gegen den späteren Vizeweltmeister Niederlande in der Hauptrunde war wohl das beste Spiel der deutschen Mannschaft in den vergangenen beiden Jahren. Einen großen Anteil daran hatte Abwehrspezialistin Johanna Borrmann als direkte Gegenspielerin der späteren Torschützenkönigin und besten WM-Spielerin Eva Heuten. Aber auch in der Offensive setzte die Weingartenerin ab und an Akzente – Nationaltrainer Frowin Fasold schickte Borrmann im Gegensatz zur EM im vergangenen Jahr bei der WM in entscheidenden Momenten auch immer wieder in den Angriff.

Im Viertelfinale gegen Polen erwischte Deutschland jedoch nicht seinen besten Tag und scheiterte an der schlechten Chancenauswertung. Ein 2:1-Shootout-Sieg gegen Brasilien im Spiel um Platz sieben bildete aber einen versöhnlichen Abschluss des Turniers. Garant für den Sieg im zweiten Satz war die Abwehrreihe um Johanna Borrmann, die siebeneinhalb Minuten keinen Treffer gegen zuließ – im Beachhandball eine Seltenheit.

Die Partie war der Abschluss der Länderspielkarriere für die Handballerinnen des Jahrgangs 2004/05 in den deutschen Nachwuchsmannschaften. Für die meisten Spielerinnen wird eine Nominierung für die Frauen-Nationalmannschaft, die gerade auf Kreta Weltmeister wurde, ein Traum bleiben. Aber wer hätte vor Jahren gedacht, dass der TVW mal eine Jugendnationalspielerin in seinen Reihen hat?