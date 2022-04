Kreis Ravensburg will sich um Haustiere geflüchteter Ukrainer kümmern

Viele flüchtende Ukrainer reisen mit ihren Haustieren in Deutschland an. Auch der Landkreis Ravensburg rechnet in den kommenden Wochen mit der Ankunft mehrerer Tiere - hauptsächlich Hunde und Katzen.

Sie sollen wenn möglich nicht von ihren Besitzern getrennt werden, doch tun sich vor allem zwei Probleme auf: Wo können die Tiere untergebracht werden und wer übernimmt die Kosten? Denn jedes einreisende Tier muss für rund 80 Euro auf Tollwut untersucht werden.

Ein Hund ist bisher gemeldet

Bislang ist der Landkreis Ravensburg von größeren Wellen an mit Haustieren anreisenden Ukrainern verschont geblieben. Nur ein Hund, der sich derzeit in Heimquarantäne befindet, ist Peter Reithmeier, stellvertretender Amtsleiter Tierschutz des Landratsamtes Ravensburg, bisher gemeldet worden.

Viele Tiere seien vermutlich bereits privat untergekommen. „Die nächste Zeit werden sicherlich mehr ukrainische Flüchtlinge mit ihren Tieren bei uns ankommen. Der größte Strom wird sich aber auf die Städte verteilen“, sagt Reithmeier.

Wenig Platz in Tierheimen

Dennoch überlegt der Landkreis, wo die Tiere dann untergebracht werden könnten. Getrennt werden sollen Hund und Katz von ihrem Herrchen im besten Fall nicht. Reithmeier: „Diese Menschen sind oft traumatisiert.

Es wäre für Mensch und Tier eine Katastrophe, wenn man sie voneinander trennt.“ Ein Problem komme jedoch auf, wenn beispielsweise ein großer Rottweiler in die Burachhalle in Ravensburg gebracht werden würde.

{element}

Das sei den anderen Flüchtenden gegenüber, die Angst vor Hunden oder eine Tierhaarallergie haben, unverantwortlich. In so einem Fall wäre es denkbar, das Tier in einer Tierpension oder einem Tierheim des Kreises unterzubringen.

Angefragt habe der Landkreis schon, viel Platz sei dort aber nicht, so Peter Reithmeier: „Die Tierheime sind voll, da sich viele Menschen in der Corona-Zeit Tiere zugelegt haben, für die sie jetzt keine Zeit mehr finden. Die wurden dann in den Tierheimen abgegeben.“

Tiere auf Tollwut untersuchen

Ein genauso großes Problem stellen die Kosten dar. Ein Tier in einem Tierheim unterzubringen, koste rund 30 Euro pro Tag, Tierpensionen seien nicht günstiger. Das Landwirtschaftsministerium bastle gerade erst an einer Lösung für die finanzielle Grundlage.

Denn nicht nur die Unterbringung, allein die Untersuchungen der Tiere kosten Geld. Jedem einreisenden Tier müsse Blut abgenommen werden, um zu sehen wie viele Antikörper es gegen die Tollwut hat. Hier müsse man mit bis zu 80 Euro an Kosten pro Tier rechnen.

{element}

In Deutschland gebe es die Seuche seit rund 15 Jahren nicht mehr, in der Ukraine und Polen schon. „In der Ukraine sind die meisten Tiere zwar auch geimpft, aber man weiß ja nicht, ob sie auf der Flucht mit Wildtieren in Kontakt waren“, sagt der stellvertretende Amtsleiter.

Sollten die einreisenden Tiere schon geimpft sein und genug Antikörper besitzen, ist alles gut. Sind sie nicht geimpft oder finden sich nicht genug Antikörper, werden sie nachgeimpft und müssen drei Monate lang in Quarantäne. Das heißt, sie dürfen nicht in Kontakt mit anderen Tieren treten, was in umgebauten Sporthallen oder den Landeserstaufnahmestellen eine große - auch hygienische - Herausforderung darstelle.

Organisationen sammeln Tiere ein

Es gebe noch eine weitere Entwicklung, die voraussichtlich erst in Wochen oder Monaten spürbar werde. Peter Reithmeier: „Mehrere Organisationen sammeln die Tiere in der Ukraine ein, die von ihren Besitzern zurückgelassen wurden oder schon Straßentiere waren.

Um sie zu retten, bringen sie die Tiere über die Grenzen.“ Nach der Anmeldung in Deutschland müssten diese Tiere sogar für sechs Monate in Quarantäne.