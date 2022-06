Weingarten Gestern und Heute #4: In der Kirschstraße steht nur noch das Amtshaus

Die Serie "Weingarten Gestern und Heute" zeigt bis zu über 100 Jahre alte Fotos der wichtigsten Gebäude Weingartens, und vergleicht diese mit aktuellen Fotos. In den ersten Folgen stellte die Redaktion Weingarten unter anderem das Rathaus und den Münsterplatz vor (Fotos siehe oben). Folge #4 dreht sich um die Kirchstraße. Viel Spaß.

Einen Blick zurück in das Weingarten der 1960-er-Jahre gewährt das Schwarz-Weißfoto, das damals in der Kirchstraße in Weingarten entstanden ist. Heute ist fast nur noch das Amtshaus – davor war es das Alte Schulhaus – wiederzuerkennen. Die Gebäude links neben dem Amtshaus in der Kirchstraße 6 und 8 sind 1967 für den Neubau der Volksbank abgerissen worden.

„In der Kirchstraße 8 hatte seit 1943 Rosl Hohl, die Mutter von Jürgen Hohl, einen Hutsalon betrieben“, sagt Stadtarchivar Uwe Lohmann. Nebenan habe sich das Kolonialwarengeschäft von Essig-Fischer befunden. Ab 1960 verkaufte dort Rudolf Sonnentag Stoffe aller Art. Foto: Stadtarchiv/reb